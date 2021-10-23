Başkan Erdoğan'dan yerli otomobil TOGG açıklaması

23 Ekim 2021 Cumartesi 15:15 - Güncelleme: 23 Ekim 2021 Cumartesi 16:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAİER Beyaz Eşya Fabrikası ve Eskişehir OSB'de Faaliyete Geçen 52 Yeni Fabrikanın Resmi Açılış Töreni'nde konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDA SATIR BAŞLARI;

Hedefimiz güçlü potansiyele sahip Türkiyemizi dünyada hakettiği yere getirmektir

Türkiye'ye yatırım yapan, Türkiye'nin aydınlık geleceğine güvenen herkes kazanmaya devam edecektir

Eskişehir 1 milyar dolara yaklaşan rakamıyla Türkiye'nin en çok ihracat yapan illerinden biri

19 yılda Eskişehir'e yaptığımız yatırımlar 30 milyar lirayı aştı

Türkiye artık geçmişte esamesi dahi okunmayan teknolojileri üretir hale gelmiştir



Biz şehirlerimize iltifatımızı lafla değil hizmet ve eserlerimizle yapmayı tercih ediyoruz



Çoğu ülkenin kabuğuna çekildiği salgın döneminde biz dünyaya açılıyoruz

Yarının teknolojisi yapay zekada adımlarımızı hızla atmaya başladık

Pusuya yatarak ülkemizin tökezlemesinden medet umanlara diyorum ki hiç heveslenmeyin, bu ülkedeki istikrar ve güven iklimini bozmaya kimsenin gücü yetmez

Milli Teknoloji Hamlesi'nin bir sonucu olan TEKNOFEST'te gençlerimizin sayısız başarısına tanıklık ettik

Hedefimiz Made in Turkey' değil 'Made in Türkiye' markasının tüm dünyada hakettiği yere ulaşmasıdır

TOGG ile elektrikli araçlarda ön alıcı bir adım attık. Şimdi bataryalar için çalışıyoruz. Hedefimiz ülkemizi Avrupa'nın elektrikli araç üssü haline getirmektir.

Gücümüze güç katan, büyük ve güçlü Türkiye'nin taşıyıcı sütunları olan müteşebbislerimizle birlikte altından kalkamayacağımız yük yoktur