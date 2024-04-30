CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması: Taksim miting yeri değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Emeğin, Sendikal Örgütlenmenin ve İstihdamın Geleceği' programında açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

1 Mayıs emek ve dayanışma gününü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan işçilere selamlarımı iletiyorum. Emek veren işçilerimize Allah razı olsun diyorum. Kavganın çatışmanın sembolü olarak görüldü.

1 Mayıs. 2008 yılında 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü olarak ve 2009 yılında tatil ettik. 2010 yılında da Taksim'de kutlamaya izin verdik.

Buna rağmen muhalefet ve bazı marjinal guruplar 1 Mayıs'a gölge düşürmeye çalışıyor. Taksim meydanının mitinge uygun olmadığı herkesin malumu iken bu türdeki dayatmaları doğru bulmuyorum.

İstanbul'da yapılacak kutlamalar için 40 ayrı güzergah belirlenmiştir. Müsaade edilenler dışında bir alanda yürüyüş ve miting düzenlemek iyi niyetli değildir.

Terör örgütlerine istismar zemini sunulmamalıdır. Sendikalarımızı STK'larımızı 1 Mayıs atmosferinden uzak durmaya davet ediyorum.

Bugüne kadar toplanan çalışma meclisimiz sorunların tartışıldığı çözüm önerilerinin geliştirildiği bir meclistir.

Sizlerin görüşlerine başvurduk. Sizden gelen tenkitlerle meselelere yaklaştık. İşçisiyle işvereniyle memuruyla esnafıyla meclis zemininde yaptığımız istişarelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Siz dostlarıma da katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Çalışma hayatının içerisinde bulunmuş bir kardeşinizim. Emeğin alın terinin kendisi ve ailesi için ter dökenleri o dönemlerde çok yakinen gördüm. Belediye başkanı başbakan ve cumhurbaşkanı sıfatıyla ülkemize hizmet ederken nereden geldiğimizi asla unutmadık.

"VERGİ MUAFİYETİ GETİRDİK"



Net asgari ücreti 17.002 liraya yükselttik. 2016'da başlattığımız asgari ücret desteğini aylık 700 liraya yükselttik. Tüm gelir gruplarına asgari ücret kazançlarına kadar vergi muafiyeti getirdik. İstihdam sayımız 33 milyona yükseldi.

Bir önceki yıla göre işgücü sayısı 775 bin kişi istihdam sayısı 1 milyon 156 bin kişi arttı. Gelecekte işsizlik oranının daha da artacağına inanıyorum. En önemli sorununun işçi bulamama olduğu görülüyor. Ara eleman sorunu yaşanıyor. Çırak bulamamaktan şikayetçi esnafımız. Çalışma hayatının tarafları olarak mesleki eğitim sisteminin yeniden gözden geçirilmesi dahil kalıcı çözümler gerekiyor.