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Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Concordia Zirvesi'nde önemli açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de Concordia Zirvesi'nde katılımcılara hitap ediyor.

18 Eylül 2023 Pazartesi 21:04 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de Concordia Zirvesi'nde katılımcılara hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye olarak salgın dönemini başarılı bir şekilde atlattık. Bazı ülkeler içine kapanık politikalar geliştirdiler ama bizde böyle bir şey söz konusu değildi. Salgın döneminde 161 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi destek gönderdik.

Her şeyden önce hazırlığımız sağlık sektöründe dünyaya göre çok farklıydı. Hazırlıklı olmamız sebebiyle gerek şehir hastanelerimizle gerekse yapmakta olduğumuz tüm hastanelerimizle 81 vilayetimizin tamamında hastanesi olmayan ilimiz yoktu

İçinde bulunduğumuz kritik dönemde Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılması için bir fırsat penceresi açıldığını görüyoruz.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Concordia Zirvesi

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