CANLI Başkan Erdoğan: Milletimizin terör örgütleriyle yol yürüyenlere değil, hizmete ihtiyacı var

15 Ocak 2022 Cumartesi 16:06 - Güncelleme: 15 Ocak 2022 Cumartesi 16:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gökbel Barajı, 4.400 Kişilik Öğrenci Yurdu ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Resmî Açılış Töreni'nde konuşuyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

Yaklaşık 2,5 yıllık bir aranın ardından efeler diyarı Aydın'daki vatandaşlarımıza gönül dolusu selamlarımı gönderiyorum. Bu kadim şehirde bir kez daha sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum

Aydın ziyaretimizi, yapımı tamamlanan yaklaşık 1 milyar 353 milyon liralık eser ve hizmetlerin resmi açılışını yaparak taçlandırmak istedik

Kurumlarımızın şehrimize kazandırdığı yatırımları bugün, buradan resmen hizmete açıyoruz

Bugün sizlerle buluşmaya gelmeden önce Avrupa ve Türkiye'nin en büyük kağıt üretim tesisinin açılışını gerçekleştirdik

Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme hedefimize önemli katkı yapacak bu yatırımın hayırlı olmasını diliyorum

İnsanımıza iş sağlayacak, aş sağlayacak, geleceğe güvenle bakmasını sağlayacak her gayretin yanında duracağız

Ülkemizin ve milletimizin içi boş tartışmalara, terör örgütleriyle yol yürüyenlere değil, hizmete ihtiyacı var

Sanayileşme ve kalkınma hamlelerimizin önü sinsi provokasyonlarla kesilmiştir. Demokrasinin önü darbelerle tıkanmıştır

Milletimizin tarihi, kültürü ve medeniyeti ile ilişkisi koparılmak istendi. Bunların bize maliyeti çok ağır oldu



Menderes'e dar ağacında son nefesini erdiren darbeciler de tek parti artıkları da hatırlamıyor

Ne diyor Erdoğan'ın akıbeti de Menderes gibi olacak diyor. Ey CHP biz bu yola beyaz kefenimizle çıktık, bizi bu tür tehditlerle korkutamazsınız

20 yılda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerle büyük ve güçlü Türkiye hedefine mutlaka ulaşacağız

Üzerimize giydirilmeye çalışılan esaret gömleğini yırttıkça, ayağımıza vurulan prangaları parçalayıp attıkça maruz kaldığımız saldırıların cephesi genişledi

Ellerinin altındaki tüm şer güçleri üzerimize saldırıyorlar. Tüm gayeleri bizi 2023 hedeflerinden vazgeçirmektir

Döviz kuru üzerinden ekonomik kriz ve siyasi kaos çıkarmak için sayısız denemelerde bulundular

En son kura endeksli Türk Lirası dedik bütün oyunları bozuldu. Başaramayacaklar

Her kesimden vatandaşımızı enflasyon karşısında korumayı sürdüreceğiz

Türkiye kendi rayında güvenle yoluna devam ediyor. ABD'ye bakın enflasyon felaket, Avrupa'ya gelin aynı. Aradığınız gıda ürünlerini bile bulamıyorsunuz oralarda. Hamdolsun Türkiye'de böyle bir sorun yok

Asgari ücretten, memur ve emekli maaşlarına, sosyal destek ödemelerine kadar her alanda yaptığımız yüksek artışlarla insanımızı önemli ölçüde rahatlattık

Hiçbir vatandaşımızı işsiz, aşsız bırakmamak için devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik

Dalgalanmaların durulmaya başlamasıyla 'Türkiye ekonomi modeli' diye adlandırdığımız programımızın kazanımları daha iyi görülmeye başladı.

Bu yıl turizmde hedef 35 milyar solar, bunu yakalayacağız

Sanayi üretiminde lojistikte, ihracatta çok iyi yerdeyiz

Çiftçilerimizin desteklenmesi hükümetimizin önceliklerinin en başında yer alıyor

Dünya tarım ürünlerinin en kıymetli meta haline geleceği bir döneme doğru gidiyor

Bay Kemal'in dünyadan haberi yok. Elektriğin yönetimi belediyelerde değil Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda

Aydın bir tarım kenti mi? Aramaya gerek yok Bay Kemal. Belediye başkanına ver talimatı; Aydın'da elektrik çiftçimize ücretsiz olarak verilsin. Hadi görelim

Gerekirse mevcut destekleri daha da artırarak çiftçimizin yanında yer alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın

Küresel gelişmelerin ve kurdaki dalgalanmanın ötesinde aç gözlülük yapanlarıysa affetmiyoruz

Siz, ülkenin ve milletin felaketi üzerinden kendine ikbal devşirmeye çalışanlara itibar etmeyiniz. İktidar hayali kuranlara aldırış etmeyiniz

Siz dünyanın tamamında çok daha fazlasıyla yaşanan sorunları sadece Türkiye'ye mahsusmuş gibi gösterenlere bakmayın