Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Temel gıdada KDV yüzde 1 oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'na Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;
Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair kararın yürürlüğe koyulmasına karar verilmiştir
Türkiye'nin enflasyonla mücadelesinde bu toplantı bir dönüm noktası olacak
Gıdada yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 1'e iniyor
KDV'yi yüzde 1'e indirmemiz gıda ürünlerinde otomatikman yüzde 7'lik bir indirimi gerekli kılıyor
Pazartesi gününden itibaren uygulamaya girecek
Vatandaşların ucuz ürünleri nereden alabileceğini gösteren mobil uygulama kullanıma sunulacak
Enflasyonla mücadele timi kurulacak