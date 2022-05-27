Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal ne derse desin Erdoğan burada

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

DEİK'e ve DEİK üyelerine çok daha büyük görevler düşüyor. DEİK Merkez Ofisi ile iddialarına uygun altyapıya kavuşmakta.

Marmaray'ın yapılışı rastgele bir olay değildir. Tüm engellemelere rağmen milletimizin hizmetine sunduk.

Türkiye öyle bir muhalefetle baş başa ki, bu muhalefet sadece "akılları bulandırmak için ne yapabiliriz?" gayreti içerisinde.

Bay Kemal ne derse desin Erdoğan burada. Bütün dünya ile şu andaki alış verişlerimiz ortada. Bay Kemal sen hiç heveslenme, Erdoğan bu ülkede hizmet etmeye devam edecek.