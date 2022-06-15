CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere müjde: Meclise sunuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları

Kamuoyunda 'öğrenci affı' diye bilinen teklifi önümüzdeki günlerde meclisimizin takdirine sunuyoruz. Bu teklif eğitimlerini bırakmak mecburiyetinde kalanlara belirli şartlarda okullarına dönüş yolunu açıyor.

Ülkemizde zor şartlarda kurulan uçak, silah fabrikalarını kapatarak savunma sanayimizi dışa bağımlı hale getiren bu parti bize ders veremez.

Yunanistan'ın oynadığı oyunun farkındayız. Tarihte olduğu gibi birileri tarafından şımartılarak yine üstümüze salınıyor.

NATO meselesinde, İsveç ve Finlandiya terörle mücadelede net, somut, kararlı adımlar atana kadar duruşumuzu kesinlikle değiştirmeyiz.

Eğer TÜSİAD bu gidişiyle devam ederse bu iktidarın kapısını hiç çalmasın. CHP size ne diyorsa o ağızla konuşuyorsunuz. Bu kapı milli duruş sergileyene açıktır.

Bundan sonra uçuşları Turkish Airlines değil, Türk Hava Yolları ismiyle yapacağız. Bu açıklama da öküz altında buzağı arayanlara en güzel cevaptır.

Milli havayolumuz uluslararası uçuşlarını Turkish Airlines değil, Türk Havayolları ismiyle yapacaktır.

2023 seçimleri için geri sayım başladı. Seçim takvimi kendi mecrasında ilerliyor. Muhalefet erken seçim lafları etse de seçim zamanında yapılacak.

2023 seçimlerini zaferle neticelendirmeliyiz. Böylece milletimizin 20 yıllık kazanımlarına sahip çıkacağız.

İstanbul, İzmir, Ankara felaket yaşarken biri Bodrum'da diğeri Eskişehir'de. Bunlar dertli değil.

Muhalefetin erken seçim istediği yok. Hatta muhalefet herhangi bir seçim istemez. Çünkü sorumluluk almak istemiyorlar.

Daha adayının ismini bile zikredemeyenlerin derdinin ülke olmadığı ortadır.

Aylarca masada kimin nerede oturacağının kavgasını veren curcuna ittifakından ne beklenir.

Neymiş adaylarını ilan ederlerse 1 sene içinde yıpranabilirmiş, bu nasıl aday ki 1 yıl içinde yıpranabiliyor? Zaman geçtikçe itibar kaybediyor.

Sandıkta seçmeni aldatmaya çalışanlar kendi çapsızlıklarını ortaya döktüklerinin farkında değil.

Kılıçdaroğlu, 'CHP eski CHP değil' diyor. Millet bunların eskiden ne hayır gördü ki yenisinden fayda beklesin. Kendi içlerindeki Rum, Yunan, Avrupa, Amerika, PKK, FETÖ sevdalısı 5. kol elemanlarını temizlesinler. Ülkenin diğer tüm meselelerini biz hal yoluna koyarız.

Düne kadar yere göğe sığmayan bu zatın sesi kısıldı. Anlaşılan birileri "Biz kararımızı verene kadar otur oturduğun yerde" dedi.

Bir meşrep fitnesi ortaya attılar. Nereden çıktı bu? AK Parti olarak bu tehlikeli tartışmada duruşumuz nettir.

Bay Kemal, biz senin meşrebinle ilgilenmiyoruz. Çık ortaya mert ol, ya adaylığını ya da adayını açıkla.

Kadıköy'deki işlenen rezaletin başrolündeki sözde milletvekilinin geçmişte hangi provokasyonlarda yer aldığını biliyoruz. Dokunulmazlığı süratle kaldırılmalı. Bu ihanetin bedelinin hukuk önünde sorulmasının takipçisiyiz.