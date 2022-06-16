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Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor

16 Haziran 2022 Perşembe 15:32 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Ülkemizin 81 şehrinde 85 milyon vatandaşımızın her birine ulaşma, her ulaştığımız insanın da gönlünü kazanma hedefiyle seçim gününe kadar çalışacağız

Muhalefet mensuplarının söylediği her yalanı anında ağızlarına tıkacak bir çalışma tarzı izlemeliyiz

AK Parti ailesi ihtiyacı olan her konuda doğru insanları bulup onları öne çıkartacak kadar büyük ve zengindir

Kazanmak dışında bir ihtimalin olmadığı bir seçime daha hazırlanıyoruz

Siyasetin insan kazanma sanatı olduğunu bilmeyen AK Parti adına söz söyleyemez. İrade ortaya koyamaz

Milli iradenin muhafızı ve eser siyasetinin tek adresi olan AK Parti'nin kaderiyle ülkenin kaderi et ve tırnak gibi birbiri içine geçmiştir

Hele bir de bu zatın (Kılıçdaroğlu) muhafazakar genç kadınlara seslenmesi yok mu, insanda azıcık utanma duygusu olsa bu lafı ağzına bile alamaz

Kadınlarımızın en temel hakkı olan başörtüsü özgürlüğünü ellerinden almak için Anayasa Mahkemesi'nin önünde nöbet tutan birine (Kılıçdaroğlu) düşen ahkam kesmek değil, başını eğip yerine oturmaktır

Hedefimiz 23 milyon üye. Seçim öncesi seçimi kazanacağız. Bu bizim için zor değil

AK Parti kadın kollarındaki kardeşlerimiz son bir yılda 72 ilimize gittiler, kadınlara verdiğimiz devlet desteklerini yerinde anlattılar

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • AK Parti
  • Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı

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