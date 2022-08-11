CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
* Ülkemizin yerli enerji üretiminde en önemli kaynak su kaynaklarıdır. Sudan elektrik üretimi, çevre kirliliğine yol açmayan, su miktarını azaltmayan özelliğiyle öne çıkmaktadır. Hükümete geldiğimizde hidroelektrik yatırımları seferberliği başlattık.
* Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesine yıllık 1,9 milyar kilovatsaate yakın katkı sağlayacak en yüksek barajımız Yusufeli, bitme aşamasına gelmiştir.