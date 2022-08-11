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Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde konuşuyor.

11 Ağustos 2022 Perşembe 14:33 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Ülkemizin yerli enerji üretiminde en önemli kaynak su kaynaklarıdır. Sudan elektrik üretimi, çevre kirliliğine yol açmayan, su miktarını azaltmayan özelliğiyle öne çıkmaktadır. Hükümete geldiğimizde hidroelektrik yatırımları seferberliği başlattık.

* Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesine yıllık 1,9 milyar kilovatsaate yakın katkı sağlayacak en yüksek barajımız Yusufeli, bitme aşamasına gelmiştir.

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