CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 idik 21 olduk, birbirimize kardeş olduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

- Cumhur İttifakı'nda beraber yürüdüğümüz Sayın Devlet Bahçeli ve yol arkadaşlarım sizleri hürmetle selamlıyorum.

- 1 idik 21 olduk, birbirimize kardeş olduk. Millete hizmetkar olduk.

- Türkiye 2023 vizyonunu artık demokraside ve kalkınmada eksiklerini tamamlama değil, siyaseti ve ekonomisiyle dünyanın en büyükleri arasında yer alma hedefi üzerine inşa etmektedir.

- Son günlerde ne idüğü belirsiz tipler tarafından körüklenmek istenen ırkçı ve mezhepçi nefretin milletimizin birliğini beraberliğini zedelemesine zinhar müsaade etmeyeceğiz.

- Dışardaki hasımların, içerdeki gafillerin bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz. Eski Türkiye oyunlarıyla ülkemize irtifa kaybettirilmesine rıza göstermeyeceğiz.