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Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 idik 21 olduk, birbirimize kardeş olduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'ndaki açıklamalarında, '1 idik 21 olduk, birbirimize kardeş olduk. Millete hizmetkar olduk.' ifadelerini kullandı.

15 Ağustos 2022 Pazartesi 19:34 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- Cumhur İttifakı'nda beraber yürüdüğümüz Sayın Devlet Bahçeli ve yol arkadaşlarım sizleri hürmetle selamlıyorum.

- 1 idik 21 olduk, birbirimize kardeş olduk. Millete hizmetkar olduk.

- Türkiye 2023 vizyonunu artık demokraside ve kalkınmada eksiklerini tamamlama değil, siyaseti ve ekonomisiyle dünyanın en büyükleri arasında yer alma hedefi üzerine inşa etmektedir.

- Son günlerde ne idüğü belirsiz tipler tarafından körüklenmek istenen ırkçı ve mezhepçi nefretin milletimizin birliğini beraberliğini zedelemesine zinhar müsaade etmeyeceğiz.

- Dışardaki hasımların, içerdeki gafillerin bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz. Eski Türkiye oyunlarıyla ülkemize irtifa kaybettirilmesine rıza göstermeyeceğiz.

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