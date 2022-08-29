CANLI Başkan Erdoğan: Mukaddes değerlere dil uzatanlar hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Afyonkarahisar Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

- Aziz milletim Afyonkarahisar'ın güzel insanları sizleri en güzel kalbi duygularımla selamlıyorum.

- Kütahya'da yaptığımız bugünkü toplu açılış töreninde 50 bini aşkın kardeşimizle beraberdik. Bugün baktım ki Afyon'da da durum başka. Bay Kemal Afyon'dan, Kütahya'dan sana selamlar var. Salgın sebebiyle 3,5 yıldır sizinle beraber olamadık. Büyük zaferin arifesinde zaferin şehrindeyiz.

- Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin diyorum.

- Kocatepe'den taarruz emrini veren Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı, Yüzbaşı Agah Efendi'yi, Mehmetçikleri tazimle yad ediyorum.

- Bize yıllarca unutturulmaya çalışılan yok sayılmak istenen zaferlerimizin hepsine sahip çıkıyoruz.

- Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız. Bizim bu birliğimizi kimse bozamaz.

- Tarih bilmez, ahlak bilmez, kutsal tanımaz edepsizlere rağmen milletimizi ayakta tutan sütunların yıkılmasına müsaade etmeyeceğiz.

- Milletimizin mukaddes değerlerine dil uzatanlar, kutsallarına hakaret edenler hem maşeri vicdanda hem hukuk önünde hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak.

- Ecdadımızın bu topraklarda bıraktığı izleri takip ederek Türkiye'yi ahlakla, erdemle, adaletle, kardeşlikle büyütmeye devam edeceğiz.

- Afyonkarahisar'a son 20 yılda yaptığımız yatırımların toplam tutarı 34 milyar lirayı geçti. Bay Kemal böyle lafla olmuyor icraat gerekiyor.

- Dünyanın 34 farklı ülkesine yayılmış 78 şehitliğimizin her biri milletimizin hak, adalet ve hürriyet yolunda verdiği mücadelenin birer sembolüdür.