CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye artık darbeci zihniyetin örselediği sistemi terk etmiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- Türkiye artık darbeci zihniyetin 70 yıl boyunca örselediği askeri eğitim ve öğretim sistemini tamamen terk etmiştir.

- Ordumuz sinsi yapıların yol açtığı tahribatla mücadele etmek zorunda kalmıştır.

- Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizin destansı direnişiyle başarısızlığa uğrayan 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bünyesinde ciddi bir temizlik yapmıştı.

- Yeni askeri eğitim ve yönetim sistemimizle milli iradenin üstünlüğüne bağlı, sadece milletine, devletine ve meşru idarecilerine tabi bir TSK'ya sahip olduk.

- Terörle mücadeledeki tecrübelerini, savunma sanayisi ürünlerini dostlarıyla paylaşan Türkiye'nin cömertliği, pek çok yerde oyun değiştirici işlev görmüştür.

- Göreve geldiğimizde savunma sanayimizin yüzde 20'si milliydi, şimdi yüzde 80'e çıktı.