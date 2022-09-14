Başkan Erdoğan'dan öğrencilere müjde: Bu yıl da değişiklik yapılmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde, 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarında satır başları;

- Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın zaferiyle neticelenen savaşın ardından varılan anlaşmayı ihlali sonucu yaşanan durumu kabul edilemez buluyoruz.

- (Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı) Her zaman olduğu gibi bu gelişme karşısında da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu tüm dünya bilmelidir.

- Temennimiz, Ermenistan'ın bu yanlış yoldan bir an önce dönmesi, vaktini ve enerjisini barışı güçlendirme yönünde kullanmasıdır.

- İmzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmediği gibi sürekli saldırgan tavır sergileyen Ermenistan tarafı için bu tutumun elbette sonuçları olacaktır.

ÖĞRENCİLERE MÜJDE

- Aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağının müjdesini paylaşmak istiyorum.

- (KYK yurt başvurusu) İlk yerleştirmede yüzde 80'lik rekor talep karşılama oranıyla tarihimizin en yüksek yerleştirme seviyesine ulaşılmıştır.

BURS VE KREDİ AÇIKLAMASI

- Yılbaşında kredi, burs ve beslenme yardımı rakamlarını günün ihtiyaçlarına göre yeniden belirleyeceğiz.

- Önümüzdeki dönemde hem yurt, hem burs imkanlarını genişletmeyi sürdüreceğiz.

TUNÇ SOYER'E TEPKİ

- (Tunç Soyer'in Osmanlı'ya yönelik sözleri) İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı çıkıyor Osmanlı'ya hakaret ediyor. Be haddini bilmez be ahlaksız! Sen İzmir'i sel felaketlerinden kurtaramıyorsun, İzmir'i pislikten, lağım sularından kurtaramıyorsun. Sen Osmanlı'ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın.