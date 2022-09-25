Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

-Odamızın 140'ıncı yılı özel ödüllerini takdim edeceğimiz kurumları tebrik ediyorum. Bugün 640 bini aşkın üyesiyle dünyanın en büyük köklü ticaret odalarından biri olan güzide kurumumuz faaliyetlerini sürdürüyor.

-İstanbul Ticaret Odası, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın ülkemize kazandırdığı bir değerdir.

-Artık son 20 yıldaki demokrasi hamlelerimizin meyvelerini toplama vaktidir.

-Önce salgın ardından da Rusya-Ukrayna savaşı ekonomi modellerini ciddi şekilde etkilemiştir.

"TÜRKİYE ARTIK ESKİ TÜRKİYE DEĞİL"

-Ekonomi modelimizi en ağır şekilde eleştirenler bizimle aynı çizgiye yöneldiler.

-Türkiye artık eski Türkiye değil. Bütün liderleri Türkevi'nde misafir ettik. Orada kendileriyle son gelişmeleri görüşme fırsatımız oldu. Çalıştık, oldu. 20 yıldır çalışıyoruz, oluyor.

-Artık büyük liderler de enflasyona karşı faizi düşürmeyi istediklerini söylemeye başladılar.

"DÜŞÜK FAİZLE SİZLERİ YATIRIMA DAVET EDİYORUM"

-Buradan haber veriyorum. Gelin biz başta kamu bankaları olmak üzere düşük faizle sizleri yatırıma davet ediyorum. Düşük faizle aldığınız krediler, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayı lehimize döndürecektir. Bu konuda kararlıysak biz de sizin yanınızdayız.