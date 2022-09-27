Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Polisimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum. Teröristler hak ettikleri karşılığı anında buldular.

HDP'yi iktidara ortak etme peşinde koşanların yaptıklarının elinde dökülen her kanın izi vardır. Kandil'i, Suriye'yi başına yıktığımız teröristlerin Batı ülkelerinden giderek daha fazla himaye görmesi her şeyden önce bu devletlerin kendi huzurlarına yönelik bir tehdittir.

Teröristlerin yeri sokaklar değil, hapislerdir. Tüm ülkelerden hiçbir ayrım yapmadan gerekli tedbirleri almalarını bekliyoruz.

Vatandaşımızın kanını dökmüş caniler himaye görüyor. Teröristlerin izi CHP'nin sahip çıktığı kişilere çıkar.

YUNANİSTAN'IN PROVOKATÖR ADIMLARI

Yunanistan'ı kışkırtarak üzerimize salanların ne yapmak istediklerini çok iyi biliyoruz. Kirli senaryolara pabuç bırakmayacağız.

Batı Trakya ve adalara yığılan silahlar bizim için bir anlam ifade etmez. Çünkü bizim gücümüz bunun çok ötesindedir. Ama bunun söz konusu ülke için gizli bir işgal anlamına geldiğini de hatırlatmak isteriz.

Amerika'dan Avrupa'dan gelen destekler sizi kurtarır mı sanıyorsunuz? Sadece patinaj yaparsınız, başka işe yaramaz.