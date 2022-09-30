Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi özgün ekonomi modelimizi oluşturduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

-İktisat politikaları konusunda ilk dile getirdiğimizde pek çok çevrenin garipsediği yaklaşımları vardı. Her küresel kriz bizim yaklaşımlarımızın ne kadar doğru olduğunu teyit etmiştir. Ülkemize karşı haksız, hukuksuz, adaletsiz bir şekilde uygulanan yaptırımlar bizi bu yolu aramaya mecbur bırakmıştır. Kendi özgün ekonomi politikamızı oluşturduk. Bu yaklaşımın teorik altyapısını muhataplarıyla paylaştık. Salgınla başlayıp savaşla genişleyen küresel ekonomik kriz karşısında sergilediğimiz dayanıklılık ile doğru yolda ilerlediğimizi ispatladık. Biz ne yaptığımızı, niçin yaptığımızı, nereye varacağımızı biliyorduk.

-Türkiye, bir asır önce 600 yıllık dev bir imparatorluktan bugünkü sınırlarıyla yeni bir cumhuriyete geçerken en çok ekonomi politikalarını oluşturmakta ve uygulamakta zorlanmıştır. 20 yıl önce ülkemizin asırlık ekonomi ve altyapı eksiklerini gidermek için kapsamlı bir program başlattık. Türkiye'nin potansiyeli ve imkanları ile siyasi ve ekonomik olarak dünyada durduğumuz yerin orantılı olmadığını gördük. Onun için önce 2023 hedeflerimizi açıkladık.

-Bugüne kadar attığımız her adımda sizlerin görüşlerinden istifade ettiğimizden şüpheniz olmasın. Burada sizlerle sadece Türkiye Ekonomi modelinin mantığını paylaşmak istiyorum.

-Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete her alanda ülkemizi adeta baştan inşa eden adımları attık. Demokraside ve kalkınmada temel altyapı ihtiyaçlarımızı giderdikçe önümüze yeni bir tablo çıktı.

-Dünyada ortada herhangi bir savaş çatışma olmadığı halde ekonomisi tehdit edilen tek ülke biziz. Böyle bir dönemde ülkemiz ekonomisini kıskaç altına almak isteyenlere karşı kendi ekonomi politikamızı oluşturduk. Ekonomi programımızın odağını yeniden belirledik. Yatırım, istihdam üretim modeli üzerinden Türkiye'de bir ekonomi modeli oluşturduk. Ülkemizin rekor büyüme oranlarıyla yoluna devam etmesinin gerisinde bir hikaye vardır.