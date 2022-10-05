CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir çağrı daha: Samimiyseniz gelin Anayasa değişikliğini yapalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde "Tam Bana Göre Gençlik Festivali"nin açılışında konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Sevgili Ankaralılar sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ülkemizin dört bir yanındaki gençlerine, tüm genç yüreklere selam ve sevgilerimi gönderiyorum.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığımızın düzenlediği festivale hoş geldiniz. Bu festivalin geçen yıl ilkini yapmış, gençlerimizden çok büyük beğeni almıştık. Geçen yıl 1 milyon gencimizin katıldığı festivalin ikincisine katılmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Festivalin Ankaralılara, tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ankara yaklaşık 300 etkinliğe ev sahipliği yapacak. Birbirinden içerikli programlar icra edilecek.

Gençlerin hayatını kolaylaştıracak çok sayıda eseri hizmete alıyoruz.

Genel merkez gençlik kollarımız bu sene ilk kez oy kullanacak 6 milyon genç başta olmak üzere herkese ulaşma gayretinde.

Sizlerden gelen tavsiyeler doğrultusunda belediyelerimiz aracılığıyla sunduğumuz hizmetlerin sayılarını artırdık, gençlerimize yönelik butik projeler geliştirdik.

Savunma sanayinden, ileri teknolojiye birçok alanda önemli adımlar attık. Teknofest gençliği gümbür gümbür geliyor.

Seçim günü geçtikten sonra gençlerin yüzüne bakmayanlar sandık ufukta belirince gençleri hatırladılar.

(Başörtüsü için Anayasa teklifi...) Samimiyseniz gelin anayasa değişikliğini yapalım.

Gece yarısı başörtüsü ile ilgili açıklama yapan Bay Kemal ardından bugün Anayasa değişikliğine kabul oyu vermeyiz dedi. Bunlar yalancı bunlarda dürüstlük yok.

Gençlere karamsarlık aşılamayı siyaset sanan kifayetsizlere rağmen, biz gençlere inanıyoruz.