Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık faizde tek haneli rakama doğru iniyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- Kökeni, meşrebi, mezhebi ne olursa olsun 85 milyonun hepsi bizim özbeöz kardeşimizdir.

- Bizler maziden atiye uzanan, tarihini "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesinin üzerine inşa eden köklü bir geleneğin temsilcileriyiz.

- Önce Rabb'imizin yardımı sonra milletimizin desteği ve elbette sizlerin de gayretiyle daha evvel hayal dahi edilemeyen nice reformu, nice hak ve özgürlükler hamlesini tek tek hayata geçirdik.

- Göreve geldiğimizde ekonomisi çökmüş, üretimi durmuş, diplomasisi zayıf, hak ve özgürlükler noktasında adeta yerlerde sürünen bir Türkiye tablosuyla karşılaştık.

- Şu anda faiz lobileri çökmeye başladı ve artık faizde tek haneli rakama doğru iniyoruz. Özel sektör bankaları da faizlerini düşürmeye başladı.

- Muhalefete samimi bir yaklaşımda bulunduk, gelin tarihinizde ilk kez sorunun değil çözümün parçası olun dedik. Şimdi buradan aynı davetimizi tekrarlıyorum.

- Hükümet olarak reform irademizi güçlü bir şekilde sürdürüyoruz.

- Milli İrade'nin temsilcileri sıfatıyla milletimizi sapkın ve sapık akımların saldırılarından beraberce koruyalım.

- LGBT diyorlar. Güçlü bir ailede LGBT diye bir şey olabilir mi? Olamaz. Bunun kimlerle, nasıl iş tuttuğunu zaten biliyorsunuz, hangi siyasi partiler bunlarla iş tutuyor bunları da biliyorsunuz.

- Milletimizi sapkın ve sapık akımların saldırılarından beraberce koruyalım. Farklı siyasi partiler olarak 2023 seçimi öncesi tarihi bir uzlaşmaya imza atalım.

- Tevhidi, kıblesi, peygamberi, ezanı bir olan milletimizin bölünmesine, kimlik ve köken üzerinden birbirine düşürülmesine kesinlikle fırsat vermeyeceğiz.