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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık faizde tek haneli rakama doğru iniyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması'ndaki konuşmasında, 'Şu anda faiz lobileri çökmeye başladı ve artık faizde tek haneli rakama doğru iniyoruz. Özel sektör bankaları da faizlerini düşürmeye başladı.' ifadelerini kullandı.

AA22 Ekim 2022 Cumartesi 18:58 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık faizde tek haneli rakama doğru iniyoruz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- Kökeni, meşrebi, mezhebi ne olursa olsun 85 milyonun hepsi bizim özbeöz kardeşimizdir.

- Bizler maziden atiye uzanan, tarihini "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesinin üzerine inşa eden köklü bir geleneğin temsilcileriyiz.

- Önce Rabb'imizin yardımı sonra milletimizin desteği ve elbette sizlerin de gayretiyle daha evvel hayal dahi edilemeyen nice reformu, nice hak ve özgürlükler hamlesini tek tek hayata geçirdik.

- Göreve geldiğimizde ekonomisi çökmüş, üretimi durmuş, diplomasisi zayıf, hak ve özgürlükler noktasında adeta yerlerde sürünen bir Türkiye tablosuyla karşılaştık.

- Şu anda faiz lobileri çökmeye başladı ve artık faizde tek haneli rakama doğru iniyoruz. Özel sektör bankaları da faizlerini düşürmeye başladı.

- Muhalefete samimi bir yaklaşımda bulunduk, gelin tarihinizde ilk kez sorunun değil çözümün parçası olun dedik. Şimdi buradan aynı davetimizi tekrarlıyorum.

- Hükümet olarak reform irademizi güçlü bir şekilde sürdürüyoruz.

- Milli İrade'nin temsilcileri sıfatıyla milletimizi sapkın ve sapık akımların saldırılarından beraberce koruyalım.

- LGBT diyorlar. Güçlü bir ailede LGBT diye bir şey olabilir mi? Olamaz. Bunun kimlerle, nasıl iş tuttuğunu zaten biliyorsunuz, hangi siyasi partiler bunlarla iş tutuyor bunları da biliyorsunuz.

- Milletimizi sapkın ve sapık akımların saldırılarından beraberce koruyalım. Farklı siyasi partiler olarak 2023 seçimi öncesi tarihi bir uzlaşmaya imza atalım.

- Tevhidi, kıblesi, peygamberi, ezanı bir olan milletimizin bölünmesine, kimlik ve köken üzerinden birbirine düşürülmesine kesinlikle fırsat vermeyeceğiz.

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