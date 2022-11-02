İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Kasım 2022 Çarşamba / 8 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6214
  • EURO
    18,4378
  • ALTIN
    990.148
  • BIST100
    4080.88
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • #CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'deki görev değişiklikleriyle ilgili açıklama
Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'deki görev değişiklikleriyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

2 Kasım 2022 Çarşamba 12:07 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Grup Başkanvekilimiz Mahir Ünal'ın görevinden affıyla boşalan yere genel başkan yardımcımız Özlem Zengin arkadaşımızı teklif ediyoruz. Mahir Ünal arkadaşımıza görev süresi boyunca yaptığı katkılar için şahsım, arkadaşlarım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

* Kendisiyle farklı alanlarda yakın bir şekilde çalışmayı sürdüreceğiz. Bu görevi üstlenecek Özlem Zengin kardeşimize muvaffakiyetler diliyorum.

* Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığına da Balıkesir milletvekilimizi Belgin Uygur'u görevlendirdim.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.