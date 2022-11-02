CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'deki görev değişiklikleriyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Grup Başkanvekilimiz Mahir Ünal'ın görevinden affıyla boşalan yere genel başkan yardımcımız Özlem Zengin arkadaşımızı teklif ediyoruz. Mahir Ünal arkadaşımıza görev süresi boyunca yaptığı katkılar için şahsım, arkadaşlarım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

* Kendisiyle farklı alanlarda yakın bir şekilde çalışmayı sürdüreceğiz. Bu görevi üstlenecek Özlem Zengin kardeşimize muvaffakiyetler diliyorum.

* Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığına da Balıkesir milletvekilimizi Belgin Uygur'u görevlendirdim.