Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

TOGG satışa sunulduğunda rekabetçi olacak. Fiyatı, kendi sınıfındaki araçlarla rekabet edebilecek

Tüm mühendisleri, işçileri onlarla bir resim çektirdik, 1300 kişi ve ardından fabrikayı gezdik. Fabrikada her şey robotik yani tabandan tepeye. Şuanda bütün kaynak sistemleri robotik işlemlerle yapılıyor. Tabi insan bunu görünce iftihar ediyor, Rabbim bizlere bunu nasip etti, bugünlere ulaştık.

TOGG'UN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Fiyat filan şimdiden başladılar sormaya, başından beri söylediğimiz bir şey var. TOGG satışa sunulduğunda rekabetçi olacak, piyasaya çıktığı anda kendi sınıfındaki araçlarla fiyat konusunda yarış edebilecek. Sayın iş adamlarıyla oturacağınız ve Mart ayından önce fiyat tespitini yapacağız. A'dan Z'ye her şeyini o zaman konuşacağız.

Bir elektrikli araç var önümüzde, tabi bunu teşvik etmek ve halkımıza sevdirmek bizim için önemli bir maharet olacak. ÖTV indirimi zaten elektrikli araçlara yapılmıştı, şimdi yeni düzenleme ile KW 1600'ü geçmeyen araçlara için ÖTV oranı yüzde 10 olarak belirlendi. Biz seçenekler sunuyoruz, sadece otomobilde değil renklerde de seçenekler var. Kapadokya'sından tut, Oltusu'na kadar ama bir tek eksik bıraktılar, Karadeniz. Yeşilin olmadığı bir seçenek olamaz, çalışmalar yapacaklar. Eşim kırmızıyı beğendi, dolayısıyla biz kırmızı alacağız. İkinci bir teklif de İlham Aliyev'den geldi, 2 araba istiyorum dedi.

'İLHAM ALİYEV 2 ADET İSTEDİ'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 2 adet TOGG otomobil istedi.

'2 BEYİN TOGG'U KUMANDA EDİYOR'



7 ayrı üretim olacak burada. Sadece otomobil değil renk seçeneği de var. Arkadaşlarımız işlerine iyi çalıştılar. Yeşilin olmadığı çeşit olamaz. Eşim kırmızı dedi, kırmızı da karar kıldık. 2.teklif Aliyev'den geldi, '2 araba istiyorum' dedi. Birini ben kullanacağım dedi, birini de daireye dedi. Bugün telefon görüşmemizde onu hatırlattı.

Araç olduğu yerde direksiyonu sonuna kadar kırıyorsun, olduğu yerde dönüyor. Döndüğünün farkında değilsin. O denli huzurlu ve rahat. Daha önce test yapmıştım, 160 Km'ye kadar çıkmıştım. Honda ya da Hyundai'den bir beyin daha aldılar. 2 beyin Togg'u kumanda ediyorlar. Bazı birimlerde eleman sayısı da artacak. 4,8 saniyede 0'dan 100 km'ye ulaşabiliyor.

'MUHALİF MEDYADA TAKİP ETTİ VE TAKDİR ETTİ'



Ben bu zatı muhatap almaktan artık utandım ama onda utanma yok, tabi ortağı da öyle. Fabrika nerede? diyor işte fabrika, Otomobil nerede? diyor işte otomobil. Muhalif medya da takip etti ve takdir etti. Eser dersin, eser ortada. Bunun yanında üretilen otomobil dersin otomobil var. Gözü var görmez, kulağı var duymaz, dili var hakkı söyleyemez çünkü onların kalpleri mühürlüdür. Şimdi de biz satamazsınız dedik diyorlar, bizim onlara verecek cevabımız var da vaktimiz yok.

Bu kadar fabrikalar açtık, okullar, hastaneler yaptık. Kendisi SSK'da genel müdürken, ölüleri bunlar rehin aldılar. Savaş Ay'ın bir yayını vardı ya. Bay Kemal'in SSK'da müdürlük döneminde kan revan içinde kalan çocuk, bunu unutamıyorum. Sen busun! Şimdi diyor ki bu kadar para ödeyeceksiniz, bak ben ekonomistim. Böyle yalan böyle körlük olamaz. Sen SSK'da genel müdürlük yaptın. Ben Kasımpaşa'da doğup büyüdüm, SSK Okmeydanı Hastanesi'ne muayeneye gelirdik. Oralardaki kavgalar gürültüler ve Bay Kemal SSK'da genel müdürken o hastanelerin hali rezaletti. Bir arkadaşımızın eşi o hastanede doğum yaparken öldü ve vermediler, rehin aldılar. Bu Kılıçdaroğlu utanmadan sıkılmadan hala şehir hastanelerimize laf atıyor. Gurur duy be!

Biz bu yatırımları yapmamış olsaydık, pandemiden çok kötü zararla çıkardık. Az zaiyatla çıkmamıza fırsat verdi. 4 ana unsur üzerinde Türkiye'yi yükselteceğiz dedik. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet. Arkasından tabi ulaşım, enerji, tarım, dış politika ile işi güçlendirdik. Bunların detayına girmeye gerek var mı? Türkiye alt yapısı olmayan bir ülkeydi.

TAHIL SEVKİYATI



Her ikisiyle de bir defa görüşmeyi arzu ettiğimiz anda 24 saati bulmadan görüşüyoruz. Gerek Putin ile gerek Zelenski ile müzakere etme fırsatı buluyorum. Sağ olsun bugüne kadar ne Putin'den ne Zelenski'den olumsuz yanıt almadım. Bizden talepleri oldu, elimizden geldiğince olumlu yanıt veriyoruz.



Ben şimdi Avrupa'ya samimi oluyorum, diyorum ki yanlış yapıyorsunuz. Rusya gibi bir devletin başına siz her yerde böyle olumsuz yaklaşımlar sergilerseniz, o da kendi tavrını kendini ezdirmeden koyacaktır. Dünyada saygın 3-5 ülkeden biri olacaksınız ve kalkıp böyle saldırılara da evet diyeceksiniz. Tahıl koridorunda Afrika ülkelere öncelik verilmesine karar verdik.

Cibuti, Somali, Sudan'ın durumu hiç iyi değil. Başka hangi az gelişmiş ülkelerde sıkıntı varsa buralara nakliyeyi gerçekleştireceğiz

NÜKLEER SANTRAL ÇALIŞMALARI

Almanya yenilebilir enerjiye geçeceğiz demişti. Nükleer enerjilerimiz devrede tutma gayreti içerisindeyiz dediler. Kömür santralini kapatıyoruz dediler. Dedim ki yanlış yapıyorsunuz. Doğal gaz kriziyle birlikte Almanya yeniden termik santralle döndü. Biz ise hepsini yapıyoruz. Bizde hem termik santralimiz var hem 2023'ün sonlarında Akkuyu Nükleer Santrali'ni açacağız. Sinop'ta yeni bir 4 üniteli nükleer santral açacağız. Bunların her birinden yüzde 10 enerji temini sağlayacağız. Akkuyu bize 4800 megawatt enerji sağlayacak.

ENERJİ MERKEZİ



Bakanlığımız kapsamlı çalışmayı yürütüyor. Trakya bölgesi şuan görünüyor, oradan çıkış ve Avrupa'ya dağıtımını yapmak mümkün olacak. Çalışmayı arkadaşlarımız başlattılar, biz enerji merkezi olma yolunda adımlar atıyoruz. Belli bölgelere bunu dağıtmak durumundayız. Azeri gazıyla alakalı da petrol ve gaz hatları da var. Son Azerbaycan'a gidince İlham Bey'le bunu etraflıca görüştük. Ayrıca depolama tesisleri kuracağız. Sıvılaştırılmış gaz terminalleri kuracağız. Burada malum biz göreve geldiğimiz Türkiye'nin ne sismik araştırma gemisi vardı, ne sondaj gemisi vardı.

DOĞAL GAZ ARAMA FAALİYETLERİ

Gaz merkezi görüşmeleri sürüyor. Bakanlığımız kapsamlı çalışmayı yapıyorlar. En yakın merkez olarak Trakya bölgesi görülüyor. Oradan çıkış ve Avrupa'ya dağıtım olacak. Azeri gazıyla alakalı hatlar var. Son Azerbaycan'a gidişimde İlham Bey ile görüştük. Oradan alıp geliştireceğiz. Göreve geldiğimizde ne sismik ne sondaj gemisi vardı. Berat Bey'in bakanlığı döneminde ilk alımlar yapıldı. Alırken kar ettik, şu anda fiyatları farklı bir noktada. Sondaj gemileri modern teknoloji ile Karadeniz ve Akdeniz'de yapacağımız gibi farklı yerlere gidip doğalgazı çıkarıp ülkelere satma şansımız var.

Değişik ülkelerden teklifler geliyor. Libya, 'Bu işin içerisine girebiliriz' diyor. Tuna 1 kuyusundaki çalışmalar önem arz ediyor. Sakarya önem arz ediyor. Bunlar bütünleşiyor belli bir noktada. Gazı 2023'e yetiştirmek için ekiplerimiz yoğun çalışmalar içerisinde. Sondaj gemilerimiz sahada çalışıyor. İlk etapta 10 kuyu açacağız. Sahanın tam üretime geçmesiyle 40 kuyu ile sisteme vermiş olacağız. Filyos'ta tesisin inşası devam ediyor. BOTAŞ, gazı ulusal sisteme bağlamak için hattı bu ay içerisinde tamamlayacak. Şu ana kadar Sakarya sahasında 540 milyar metreküp. Diğer tespitlerde bunu aşan yok. Son aldığımız sondaj gemisi 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. Çok güçlü bir gemi.