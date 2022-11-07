CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi Türkiye Yüzyılı Programı'na kavuşturmakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- (Sosyal konut projesi) İlk kuralar çekilmeye başlandı, en kısa sürede temel atılacak.

- Türkiye'nin en büyük konut hamlesi olan "ilk evim ilk iş yerim" kampanyasının ilk temelini Ankara'da attık. Bugünden başlayarak 10 gün içinde 12 ilin kurasını noter huzurunda çekerek hak sahiplerini belirleyeceğiz. Aynı şekilde arsalar ve işyerleriyle ilgili süreç devam ediyor. Konut arsa ve işyerlerinin tüm hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum.

- Ülkemizi Cumhuriyet tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma atılımı olan 2023 hedefleriyle buluşturduğumuz gibi inşallah Türkiye Yüzyılı Programı'na da kavuşturmakta kararlıyız.

- Geçmişte yerli ve milli sanayi hamleleri kimi özgüven eksikliği, kimi kasıtlı sabotajlar, kimi istikrarsızlık iklimi sebebiyle kesintiye uğrayan milletimiz için TOGG çok önemli bir sembol haline gelmiştir.

- Togg'un başarısı sadece bir firmanın, bir markanın, bir üretim tesisinin değil topyekûn 85 milyonun başarısı olarak görülmektedir.