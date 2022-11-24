Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim öğretmenimize eli kalkanı darmadağın ederiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenler Günü münasebetiyle 81 ilden gelen öğretmenlerle bir araya geldiği programda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Teröre kurban verdiğimiz tüm öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum.

* Bizim varlık sebebimiz öğretmenlerimizdir, öğretmenlerimizle var olduk bugünlere geldik. Eğer Cumhurbaşkanı olduysak bunun tohumlamasını yapan öğretmenlerimizdi.

* Silahlı kuvvetlerimiz Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenledikleri hava harekatlarıyla terör yuvalarını darmadağın ediyor.

* Öğretmenlerimizin canına kasteden alçaklara, döktükleri her damla kanın hesabını misliyle sormaya devam edeceğiz.

* Gabar'da da olacağız Tendürek'te de olacağız, terör neredeyse orada olacağı. Evlatlarımızı, terör tehdidinin bulunmadığı bir Türkiye'de yaşatmaya kararlıyız.

* Ülkemize yönelik terör tehdidi tamamen sona erene kadar sınır içinde ve dışında mücadele sürecek.

* Öğretmenimize eli kalkanın biz her şeyini darmadağın ederiz. Ülkemize yönelik terör tehdidi tamamen sona erene kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz.

* Öğretmeni dışlayan bir sistemin başarılı olma şansı yoktur.

* Irak'ı ve Suriye'nin kuzeyine düzenledikleri operasyonlarla teröristlerin yuvalarını darmadağın ediyorlar. Maalesef şu an Meclis'te bunlardan rahatsız olanlar var.

* 20 yıl önce eğitime ayrılan bütçe yalnızca 7,5 milyar liraydı. Yükseköğrenim dâhil eğitime ayrılan bütçeyi 304 milyar liraya çıkardık. Halihazırda görüşmeleri devam eden önümüzdeki yıl için eğitim bütçemizi 651 milyar lira olarak belirledik.

* Okullarımızı her alanda en modern imkanlarla donattık.

* Son 20 yıldır öğretmenlerimizin görevlerini gönül huzuruyla yapabilmeleri için tarihi nitelikte adımlar attık. 120 kişinin bulunduğu sınıflarımız vardı, bu sayı 20'ye indi. Bizim çektiğimiz çileyi bu nesil çekmesin istedik.

* Eğitimi daima ilk sıraya yerleştirdik. Türkiye büyüdükçe, şartları ve imanları çoğaldıkça öğretmenlere yansıtmayı görev bildik.

* Öğretmen bir kuyumcu titizliğinde öğrencisinin içindeki cevheri işleyen bir gönül işçisidir. Tecrübesi ile çocuklarımızı geleceğe hazırlayan bir rol modeldir.

* Gönül dünyamızı, akıl dünyamızı aydınlatanların başında öğretmenlerimiz geliyor.

* Öğretmenlik meslek kanununu da ortaya çıkardık. Kanun yürürlüğe girer girmez, birileri öğretmenlerimizi kışkırtmaya başladı.

* Devletimiz ve öğretmenlerimiz arasına fitne sokmaya çalıştılar ama öğretmenlerimiz bu kirli oyuna gelmedi.

* Eğitime ilişkin her reformu ve kararı iyi hesap ederek tasarladık ve uyguladık. Öğretmenlik yasasını da bu şekilde geliştirdik.

* Uzman öğretmenlik sınavında 422 bin 368 öğretmenimiz başarılı oldu. Muaf tutulanlarla birlikte 516 bin 974 öğretmenimiz uzman öğretmen olma hakkını kazandı.

* Ülkemizin 81 iline anaokuluyla, ortaokuluyla, lisesiyle üniversitesiyle pek çok eğitim yuvası kazandırdık. Kalabalık sınıf sayısını ortadan kaldırdık.

* Eğitimin tüm boyutlarında yeniliğe açık olmak gerekiyor, reform çalışmalarımızı bu anlayışla yürüttük.