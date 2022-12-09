CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu krizi çözmek amacıyla Putin ve Zelenski ile görüşeceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum'da konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:* Altıncısı tertiplenen formu küresel çapta insani, diplomatik etkileşim için önemli bir platform haline geldiğini görüyoruz. Burada yapılan tartışmalar ülkeyi yönetme sorumluluğu taşıyan biz siyasetçiler içinde gerçekten ufuk açıcı oluyor
* TRT World Forum başarı çıtasını her yıl daha da yükseğe taşıyor.
* TRT, 'Önce İnsan' ilkesinden hareketle sessiz yığınların sesi olmayı sürdürmektedir.
* Son yıllarda her alanda olduğu gibi yayıncılık konusunda da çok ciddi mesafe aldık
* Bir dönem yabancı dizilerin istilasına uğrayan ülkemiz, bugün dünya çapında sinema, dizi, belgesel programlarına imza atıyor.
* Her yıl ülkemizi ziyaret eden 50 milyon insanın önemli bir bölümünü Türk dizilerinden etkilenenler oluşturuyor.
* Türkiye dizi ihracatında 2. sıraya yükselmiştir.
* Amacımız, ülkemizle birlikte dünyaya iyilik, doğruluk ve hakikatin sözcülüğünü yapmaktır.
* Artık hiç kimsenin dünyanın herhangi bir yerindeki sorunu görmezden gelme lüksü yoktur.* İnsanlığın ortak geleceğinin selameti için herkes elini taşın altına koyma mecburiyetindedir.* Koronavirüs salgınında kendi vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunarken, mücadele noktasında dünyada en önemli rolü oynadık.
* Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz. Bu ilkeyle diplomasi trafiği yürüttük.
* Esir takası ülkemizin arabuluculuğunda gerçekleşti.
* Pazar günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim. Amacımız tahıl koridorunu güçlendirmek. Türkiye hakkaniyetli davranıyor, güven veriyor.