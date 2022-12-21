CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

İkili ilişkiler ve tahıl krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Senegalli mevkidaşıma FETÖ ile mücadelede sağladıkları destekten dolayı teşekkürlerimi ilettim

Senegal ile ekonomik ilişkilerimiz gelişim eğilimini sürdürüyor

Ticari ilişkileri kazan kazan esasına göre yürüteceğiz

Ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmak istiyoruz