CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;
İkili ilişkiler ve tahıl krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Senegalli mevkidaşıma FETÖ ile mücadelede sağladıkları destekten dolayı teşekkürlerimi ilettim
Senegal ile ekonomik ilişkilerimiz gelişim eğilimini sürdürüyor
Ticari ilişkileri kazan kazan esasına göre yürüteceğiz
Ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmak istiyoruz