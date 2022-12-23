CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı Açılış Kongresi'nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;Konferansta hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı gibi başlıklarda verimli tartışmaların yapılacağına inanıyorum
Yüksek yargı mercileri arasında bilgi paylaşımı olacak
Bizim devlet geleneğimizin esasını "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturu oluştururDevletin görevi hepsi eşit haklara sahip vatandaşlarına güvenlikten temel ihtiyaçların karşılanmasına her alanda birinci sınıf hizmet vermektir
Devletin de devletin tüm kurumlarının da asli varlık sebebi insandır
Kamu eliyle vatandaşa sunulan hizmetin kalitesini belirleyen kıstas, devletin vizyonudur
Erkler arasındaki çekişmenin zararını toplum görmektedir
Türkiye yakın zamanda yargıdaki krizlerin acısını çekti
Devlet ancak adalet üzerinde yükselir, gelişir, güçlenir, büyür. Adalet dağıtmayan devlet yıkılıp gitmeye mahkumdur
Adalet sadece mülkün temeli değildir. Aynı zamanda devlet mimarisini bir arada tutuna kilit taşıdır