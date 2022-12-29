CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tersine beyin göçü teşviklerimizle önemli bir yere geldik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı"nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Son yıllarda gelişen teknoloji vatandaşlarımızın işini de kolaylaştırdı. Gelişmeleri yakından takip ediyor ve destekliyoruz.

* Üniversitelerimizden şirketlerimize hemen her alanda teknolojinin çok ciddi yansımaları var.

* Tersine beyin göçü teşviklerimizle önemli bir yere geldik.

* Bilişim başta olmak üzere, çeşitli alanlarda yeni istihdam projelerini hayata geçiriyoruz

* Teknolojinin gelişmesi sadece ülkemizde değil dünyada da nitelikli çalışana ihtiyaç doğurdu.