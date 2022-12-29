İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Aralık 2022 Perşembe / 6 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7318
  • EURO
    19,9364
  • ALTIN
    1087.24
  • BIST100
    5430.02
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • #CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tersine beyin göçü teşviklerimizle önemli bir yere geldik
Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tersine beyin göçü teşviklerimizle önemli bir yere geldik

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde '1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Tersine beyin göçü teşviklerimizle önemli bir yere geldik.' dedi.

29 Aralık 2022 Perşembe 14:35 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı"nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Son yıllarda gelişen teknoloji vatandaşlarımızın işini de kolaylaştırdı. Gelişmeleri yakından takip ediyor ve destekliyoruz.

* Üniversitelerimizden şirketlerimize hemen her alanda teknolojinin çok ciddi yansımaları var.

* Tersine beyin göçü teşviklerimizle önemli bir yere geldik.

* Bilişim başta olmak üzere, çeşitli alanlarda yeni istihdam projelerini hayata geçiriyoruz

* Teknolojinin gelişmesi sadece ülkemizde değil dünyada da nitelikli çalışana ihtiyaç doğurdu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.