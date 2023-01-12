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Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hedef 2053 Net Sıfır Emisyon 'AR-GE ve Yenilik Atılımı' Koordinasyon Toplantısı'nda konuşuyor.

12 Ocak 2023 Perşembe 14:52 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hedef 2053 Net Sıfır Emisyon "AR-GE ve Yenilik Atılımı" Koordinasyon Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

20 yıl önceki hedeflerimize ulaşmakla kalmadık, çoğu alanda öne geçtik.

Hedefimiz Paris İklim Anlaşması'yla imza attığımız net sıfır emisyona ulaşmaktır.

2053 net sıfır emisyon hedefimize doğru yolumuza devam edeceğiz.

Artık dışarıya gıpta ile bakan bir Türkiye değil, çalışmaları ve başarıları mercek altına alınan bir Türkiye var.

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