Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Anayasa ve yasalarımızı demokrasimizi, hak ve özgürlükleri kalkınma mücadelemizi destekleyecek adımlarla çareyi başka yerlerde değil, hep burada aradık.

* FETÖ'cü alçakların bombalarla saldırdığında bile direnişi burada sürdürdük. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı Meclisimizle birlikte inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı Meclisimizle birlikte yazacağız.

* Yeni yönetim sistemimizin ilk ışıkları altında, yeni sistemin restorasyonlarını da yine meclisimizle yapmayı düşünüyoruz. Bundan 20 yıl önce hükümete gelirken milletimize ne söz verdiysek, Rabbim hemen hemen hepsini yerine getirmeyi bizlere nasip etti.

* 2023 hedeflerimizden, dünyada yaşanan krizlere rağmen asla vazgeçmedik, asla geri adım atmadık. Önümüzde çıkarılan engellere, saldırılara rağmen hedeflerimize büyük ölçüde ulaştık.

* Başka bir ülkenin başına gelse çok büyük yıkımlara neden olacak badireyi Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle atlattık. Cumhuriyetimiz yaş aldıkça milletimizin feraseti güçlenmiş eski tezgahlar , eski senaryolar işlememeye başlamıştır.

* Kendi krizleri içinde çırpınan bir Türkiye'den küresel krizlere meydan okuyan Türkiye'ye geldik. AK Parti, bu zafere yürüme azmini kazandırmıştır. Sadece 20 yılda asırlık kalkınma adımlarını hayata geçirmesinde böyle bir arka plan vardır.

* (Altılı Masa'nın mutabakat metni... ) Bu masanın bizim vizyonumuzu aşacak bir belge ortaya koymasına ihtimal vermiyoruz. Bırakın yeni projeler için kafa yormayı, bunlar ülkede ne yapılıp edildiğine bile hiç bakmamışlar. Masa altı ortakları HDP'ye, PKK-FETÖ'ye selam veriyorlar. 6 partinin ortak politikalar metni bu partilere umut bağlayanlar için çok üzücü. Bunların vadettiklerinin fazlası yapıldı ya da yapılıyor.

* Darbecilere, vesayetçilere selam veriyorlar. Bir tek aziz milletimizin kendisine selam vermemişler.

* Ege'deki haklarımızdan vazgeçtiklerini söyleyerek Yunanistan'a selam veriyorlar.

* Karşımızda henüz aday belirlemekten aciz olan bir masa olduğunu unutmuyoruz.

* "Akkuyu'ya, savunma sanayi projelerine, kamu özel ortaklığı yatırımlarına dokunacağız" diyerek, ülkemizin güçlenmesinden rahatsız olan Batı'ya selam veriyorlar

* Her tarafı tel tel dökülen bir programla milletin karşısına çıkıyorlar. Türkiye bu kadar sakil bir muhalefeti hak etmiyor.

* Tamam, cumhurbaşkanı adayını belirlemekte tembellik ediyorsunuz bari vaatlerinizi oluştururken azıcık ders çalışsaydınız.

* (Ali Babacan'a tepki) Batı bize aferin diyecek diyor. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ya sen Batı'nın aferin demesine bu kadar muhtaç mıydın? Düştükleri hale bak.

"BAY BAY KEMAL"

* Madem 'Bay Kemal' bu ifadeyi o kadar sevdi, öyleyse bundan sonra kendisine kullanacağı yeni sloganını da vereyim: Bay bay Kemal.

* Türkiye'de muhalefetin amacı iktidar olmak değil, muhalefetten düşmemektir.

* Benim adaylığım bir yıldır belli, geçen haftaya kadar neden benim aday olamayacağım aklınıza gelmedi?

* Dün hayatını ve hayallerini çaldıkları Menderes'in bugün de sloganını çaldılar.

* Rahmetli Menderes'in sloganını çalıp kendi genel merkezlerine asmışlar. Milletten utanmıyorlar.

* Milletimiz 14 Mayıs'ta bir kez daha bu muhteris siyasetine 'yeter' diyecektir.