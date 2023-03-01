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Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye bir çeşit deprem fırtınasına tutulmuş durumdadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

1 Mart 2023 Çarşamba 12:07 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Türkiye bir çeşit deprem fırtınasına tutulmuş durumdadır.

Deprem bölgesinde ve çevresinde büyüklüğü 6'nın üzerine kadar çıkabilen artçıların tedirginliği sürüyor.

Ülke olarak her ne kadar birileri kabul etmese de "asrın felaketi" diye nitelendirilen 2 büyük deprem ve sonrasında 6,6'ya kadar çıkan sarsıntılar yaşadık.

11 bin 400'ün üzerinde artçı sarsıntılar yaşadık

İçinden geçtiğimiz sürecin normal bir durum olmadığını tüm bilim insanları söylüyor.

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