Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen bölgelere destek için düzenlenen Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Depremden etkilenen illerimizden bazıları son günlerde bir de aşırı yağış ve selle mücadele ediyor. Gereken tüm gayreti gösteriyoruz. Ekiplerimiz bölgede canla başla çalışıyor.

Depremde yıkılan tüm şehirlerimizi altyapısı, üstyapısı, işyerleri, tarihi ve kültürel değerleriyle yeniden inşa ve ihya edeceğiz.

Hedefimiz 1 yılda deprem bölgesinin ihtiyacını karşılayacak sayıda yapıyı inşa etmektir. İlk yıl 319 bin, toplam 650 bin konutu teslim etmeyi planlıyoruz.

Eş zamanlı olarak çadır kent, konteyner kent ve prefabrik kurulumuna devam ediyoruz. İki ayda 108 bin konteyner kurarak, yarım milyon insanı yerleştireceğiz

Üçüncü ülkelerin, Suriye'deki depremzedelere yönelik insani yardım malzemesi intikallerinde gereken kolaylığı gösteriyoruz. Bu tutumu sürdüreceğiz.