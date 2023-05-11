Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen HAK-İŞ Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

'Yaklaşık 47 yıldır azimle sürdürdüğü emek, demokrasi, özgürlük, adalet mücadelesi için HAK-İŞ'e teşekkür ediyorum. Son 21 yılda Türkiye milli gelirini 236 milyar dolarda 1 trilyon dolar sınırına getirdiyse satın alma gücüne göre dünyanın en büyük 11. ekonomisi olduysa bunun gizli kahramanları işçi ve emekçi kardeşlerimdir. Mazisini inkar edenlerden olmadık.

'GÖREVE GELDİĞİMİZDE ASGARİ ÜCRET 184 LİRAYDI, 8 BİN 500 LİRA OLDU'

1 Mayıs'ı önce Emek ve Dayanışma Günü ardından resmi tatil ilan ettik. Bunu biz yaptık. Ayrıca örgütlenme sendikal haklar noktasında da çok önemli adımlar attık. Göreve geldiğimizde asgari ücret 184 liraydı dolar olarak 124 dolara tekabül ediyordu. Bugün asgari ücret 8 bin 500 lira oldu yaklaşık 440 dolar. 2002'de benzinin litre fiyatı 1,5 liraydı asgari ücretle 110 litre benzin alınabiliyordu. Bugün asgari ücretle 410 litre benzin alınabiliyor.

'ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEDİK'

Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz demiştik son 21 yılda bu sözümüze hep sağdık kaldık. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik. Covid-19 döneminde muhalefetin tüm baskılarına rağmen ekonomideki ülkemize kontak kapattırmak isteyenlere fırsat vermedik. Düşük faiz politikamızla üretimi ve yatırımı teşvik ettik. Dünya yüksek faiz peşinde koşarken biz faizi düşürmenin gayreti içerisinde olduk. Biz tedarik zincirlerinin kırıldığı o kritik günlerde muhalefetin baskısına boyun eğseydik şimdi çok kötü bir yerde olurduk. Amerika'da son dönemde ardı ardına yaşanan banka iflasları yüksek faiz riskini ortaya koyuyor. Depremin ülkemize maliyeti 100 milyar doları aşmaktadır. Biz depremin 90. gününde enkazları tamamen kaldırdık. Yeni Meclis'in açılmasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da inşallah sevindireceğiz.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşını 7 bin 500 TL'ye yükselttik. Bu rakamın üzerinde alan emeklilerimize yönelik de bir çalışma yapıyoruz. Onları da sevindireceğiz. pic.twitter.com/FBP5uGdugg — Star Gazetesi ���� (@stargazete) May 11, 2023

En düşük kamu işçisi ücretini yaklaşık 12 bin liradan yaklaşık 21 bin liranın üzerine çıkardık. Önümüzdeki memurlarımızın maaş düzenlemesi var. Yasaya göre memurların maaş artış oranları temmuz ve ağustos ayında belirleniyor. 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşını reel olarak yüzde 136 artışla yaklaşık 12 bin liraya çıkarmıştık. Temmuz ayında en düşük memur maaşının en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Kamu işçisinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkartarak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak artış yapacağız. En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar emeklilere de yansıyacak. Bakanımıza temmuz ayında bu çalışmanın tamamlanması için gereken talimatı verdim.

#SONDAKİKA Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuz ayında en düşük memur maaşı 22 bin lira olacak pic.twitter.com/kAkf7Mn9ws — Star Gazetesi ���� (@stargazete) May 11, 2023

Memurlarımız bize güvenmeye devam etsinler. Biz hiçbir çalışanımızın hakkını yemeyiz, yenmesine de müsaade etmeyiz.