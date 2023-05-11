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Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mamak - Altındağ mitinginde açıklamalarda bulunuyor.

11 Mayıs 2023 Perşembe 15:55 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mamak - Altındağ mitinginde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Şu anda alandaki katılım 100 bin. Bay bay Kemal duysun. Yolların kenarları gümbür gümbürdü. Önceki pazar günü başkent millet bahçesinde ayrı bir destan yazdınız. Ankara'mız çok güçlü bir duruş sergiliyor.

Pazar günü inşallah balkon konuşmamızın hazırlığını yaptınız mı? Sandıklar patlamalı.

MUHARREM İNCE YORUMU: YOLA DİĞERLERİ İLE DEVAM EDİYORUZ

Ankaralı kardeşlerimin bu kararlılığı bizim de çalışma şevkimizi artırıyor. 2007'de vesayete meydan okurken yaşadığımız duyguları hissettim. Adaylardan bir tanesi adaylıktan çekilmiş. Tabii niye çekildi anlamak mümkün değil. Doğrusu üzüldüm keşke bu yarıl sonuna kadar böyle devam etseydi. Biz yola diğerleri ile devam ediyoruz. Önemli olan milletimin vereceği karar.

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