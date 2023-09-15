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Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası'nda açıklamalarda bulunuyor.

15 Eylül 2023 Cuma 19:45 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Birikimleri, tespit ve tedbirleriyle şuramıza destek verecek herkese teşekkür ediyorum. Komisyonlarda yapılan çalışmaların kentsel dönüşüm çalışmalarımıza ışık tutacağına inanıyorum. Kanun düzenlemelerinde Şura'daki çalışmalardan yararlanacağız. Vatandaşlarımızdan beklentimiz kentsel dönüşüme destek vermesidir.

Biliyorsunuz ülkemizin deprem haritasında belirli fay hatları var. Uzun yıllar boyunca depremle ilgili çalışmalar bu haritalara göre yürütüldü. Ancak son zamanlarda bu haritalarda görünmeyen yerde deprem meydana geldi. Artık ülkemizin tamamını deprem bölgesi kabul ederek çalışmaları yürütmemiz gerekiyor.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
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