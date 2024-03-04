CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali: Hazırlıklarımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

BM ziyaretimizde Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katıldık. Bu vesileyle devlet başkanının yanı sıra diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşmelerimiz oldu.

Dubai ziyaretimiz ardından Sayın Sisi ile görüşmeler gerçekleştirdik. Burada da ticaret ve savunma başta olmak üzere özellikle Filistin meselesini etraflıca konuştuk.

Gazze'deki katliamı durdurmak amacıyla atabileceğimiz ortak adımları ele aldık.

ABBAS TÜRKİYE'YE GELİYOR

Yarın Mahmud Abbas'ı ülkemizde ağırlayacağız. Mısır ziyaretimizin ardından bir Karadeniz programı yaptık. Karadeniz her zaman olduğu gibi bu ziyaretlerimizde de bizi kucakladı. İlham Aliyev kazandığı seçimin hemen ardından ilk resmi ziyaretini ülkemize gerçekleştirdi.

Gittiğimiz her şehirde vatandaşlarımızın sevgisiyle karşılaşmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz. Tüm kardeşlerime buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Sirkeci - Kazlıçeşme raylı sistemi ve yaya odaklı yeni nesil ulaşım projesini hizmete açtık.

ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU

Bu sene 3. düzenlenen formumuza 148 ülkeden yaklaşık 4 bin 700 kişi katıldı. Forum kapsamında 11 devlet ve hükümet başkanıyla bir araya geldik. İkili konularımızın yanı sıra en önemli gündem maddemiz Gazze ve Filistin'di. Türkiye'nin başarılarının dünyanın farklı köşelerinde ilgiyle karşılandığını bir kez daha görmüş olduk. Antalya ve Muğla mitinglerimizde yine vatandaşlarımızla buluştuk.

'31 MART İÇİN GEREKEN HAZIRLIKLARI YAPTILAR'



Aday tanıtımlarından başlayarak seçim gününe kadar yaklaşık 50 şehrimizde vatandaşlarımızla buluşmayı hedefliyoruz. Bakanlıklarımız ve kurumlarımız 31 Mart seçimlerinin huzur ve güven içinde gerçekleştirilmesi için gereken hazırlıkları yaptılar. Seçim takviminin en sağlıklı biçimde işletilmesi bizim görevimizdir. 31 Mart'ın da bir demokrasi şöleni havasında geçmesini sağlamakta kararlıyız.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ KALICI KONUT ÇALIŞMALARI

Yerleşim yerlerimizi yıkıntılardan önemli ölçüde temizleyerek hayatın normal ritmine kavuşması için çalışmayı sürdürüyoruz. 46 bin konut ve köy evini hak sahiplerine teslim ettik. Bu rakamı 75 bine çıkarıyoruz. Yıl sonuna kadar 200 bin konutu ve köy evini hak sahiplerine teslim edeceğiz. Kendi evini yapmak isteyenlere her türlü kolaylığı gösteriyoruz.

TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz. Bu yazın Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız. Suriye sınırları boyunca 30 - 40 km boyunca güvenlik koridoru oluşturma hedefimiz bakidir. Ortaya çıkacak gerilimlerin sebebi kendileri olacaktır.



Türkiye'yi güney sınırları boyunca kuracağı bir teröristanla dize getireceğini düşünenlere yeni kabuslar yaşatacak hazırlıklarımız var. Bu hususta savunma sanayinde yaptıklarımızın ihracat boyutunu paylaşacağız. Türkiye, sadece kendi sınırlarından ibaret ülke değildir. Türkiye çok daha büyük bir coğrafyanın kalbidir.

İŞGALCİ İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI

Diz çökmemizi bekleyen emperyalistlere ve araçlarına teslim mi olacağız.? Asla etrafımızda yaşananları görüyorsunuz. Azerbaycanlı kardeşlerimizin hem işgal edilen topraklarını hem Karabağ'ı nasıl özgür hale getirdiklerine hep beraber şahit olduk.

Kuzeyimizdeki Ukrayna - Rusya savaşının nasıl başladığını bugüne nasıl geldiğini hep birlikte takip ediyoruz. İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliama kimlerin destek sağladığı açıkça ortadadır. Türkiye olarak diplomatik girişimlerimizle insani yardımlarımızla samimi haykırışlarımızla Gazzeli kardeşlerimize destek olmaya çalışıyoruz.

Türkiye, Gazze ve Filistin için elinden geleni yapmaktadır yapmaya da devam edecektir. İslam aleminin yekvücut olmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Uluslararası kurumların nasıl felç edildiğini vahşeti duyurmak isteyenlerin nasıl baskılandığını anlatmaya gerek bile yok.

Gazze'de temeli atılacak ilk Yahudi yerleşim binası tek başına bu vahşetin sebebinin sadece hırsızlık, ahlaksızlık olduğunu göstermeye yetecektir.