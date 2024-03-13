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Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Kimin eli kimin cebinde belli değil

Mardin mitinginde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Karşı tarafta ne şeffaflık ne dürüstlük var. Kent uzlaşısı diye bir şey uydurdular kimin eli kimin cebinde belli değil.' dedi.

13 Mart 2024 Çarşamba 17:03 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin mitinginde vatandaşlara hitap ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili Mardinliler, sevgili gençler, kıymetli hanımefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Buradan tüm Mardin'e, Mardinli kardeşime selamlarımı gönderiyorum.

Dünyaya kardeşlik dersi veren şehirler şehri Mardin'imizden olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Mardin, insanı ile kültürü ile, mimarisi ile, tarihi ile dünyada eşi benzeri olmayan nadide bir şehirdir. Mardin yüz yıllardır bir iftihar tablosu gibi coğrafyamızı süslüyor. Burası okumasını bilene bir tarih kitabıdır. Biz bu şehri tüm renkleri ile seviyoruz. Bugün şu meydanı doldurarak gönlünüzün kapılarını açtığınız için teşekkür ediyorum.

Rabbim aramızdaki muhabbeti daim eylesin diyorum. Mardin'e derdimizi tam anlatamadığımızın farkındayız, 14 -28 Mayıs'ta Mardin'de arzu ettiğimiz rakamlara tam ulaşamadık. İnşallah önümüzdeki seçimlerde bunu hak ettiği seviyeye getireceğiz.

Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan Mardin'in meseleleri ile zaten çok yakından ilgileniyor.

Mardin'in tercihi, istismar siyasetinden değil hizmet siyasetinden olacağına inanıyorum. 31 Mart'ın önceki seçimlerden çok farklı olacağını biliyorum.

Mardin 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz?

Mardin'le birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız?

İSRAİL'E TEPKİ

Gazze başta olmak üzere etrafımızdaki çatışmalar nedeniyle bu Ramazan-ı Şerif'e de buruk girdik. Gönül coğrafyamızın dört bir yanında acı, dram ve istikrarsızlık hakim

Komşumuz Suriye tam 13 yıldır, huzura, barışa hasret kaldı. Irak'ta etnik ve mezhebi gerilmeler sürüyor. Terör devleti İsrail'in Gazze'ye vahşice saldırıları eklendi. İsrail'e en sert tepkiyi gösteren ülkelerden biriyiz.

Türkiye'nin Filistin davasına verdiği güçlü desteğin şahidi bizzat Filistinli kardeşlerimizdir. İçimizdeki bazı cahiller bilmese de Tayyip Erdoğan'ın dik ve dirayetli duruşunu mazlum Gazze halkı çok iyi biliyor

Filistin'i savunduk, Filistin davasına sahip çıktık. Son dönemde kimi çevrelerin mesnetsiz ifadelerine rastlıyoruz.

MUHALEFETE TEPKİ

Kent uzlaşısı diye bir şey uydurdular, kimin eli kimin cebinde belli değil. Belediyeleri, DEM'le yönetilecek belediyeler ve DEM'siz yönetilecekler diye ikiye ayırmışlar.

Hamas terör örgütüdür" diyen CHP'nin listelerinden meclise girenler bilerek veya bilmeyerek CHP'nin seçim stratejisine hizmet edenler kusura bakmasınlar Filistin konusunda bize ders veremezler

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