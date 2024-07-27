CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de: Milletimizle aramıza kimse giremez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi, İl Geneli Kentsel Dönüşüm ve Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Toplu Açılış Töreni"nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Milletimizle aramıza kimse giremez.

* Şehirlerimize hizmet sevdamız dönemlik değil, ömürlüktür.

* Allah ömür verdikçe Rize ve diğer 80 ilimiz için çalışmaya, taş üstüne taş koymaya, hayalleri tek tek gerçekleştirmeye devam edeceğiz

* Milletimiz için koşturuyoruz. Bizim için önemli olan gönül köprülerini yenilemektir.

* Gece gündüz çalışıldı, afet konutları tamamlandı.