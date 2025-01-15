CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin rotasından hiçbir zaman ayrılmadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

2025 yılının ilk grup toplantısında sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Toplantımızın milletimiz için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Sevdalarından, coşkularından ve heyecanlarından dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Büyük umutlarla karşıladığımız 2025'in başta necip milletimiz olmak üzere tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Aynı şekilde TBMM'ye, milletvekili arkadaşlarımıza, siyasi parti gruplarına ve Meclisimizin fedakar personeline 2025 boyunca hizmet yolunda rabbimden kolaylıklar diliyorum.

FERDİ TAYFUR VE AHMET İYİMAYA'YA TAZİYE

2025'in ilk iki haftasında iki acı haber aldık. Şarkıları ile gönül tellerimizi titreten Ferdi Tayfur'un vefatı milletçe hepimizi derinden üzmüştür. Anadolu'nun bağrı yanık gençlerinin duygularına tercüman olan merhum Ferdi Tayfur, kalbi ülkesi ve milletimiz için çarpan bir sanatçımızdı. Kendisini bir kez daha rahmetle ve şükranla yadediyorum. İkinci büyük kaybımız Amasya ve Ankara milletvekilimiz Ahmet İyimaya'ydı. Araştırmaya merakı, kendine has üslubuyla Meclis çatısı altında ülkemize uzun yıllar hizmet etmiş, müstesna bir isimdir.

"AK PARTİ 11 MİLYONU AŞKIN ÜYE SAYISIYLA ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUYOR"

Bugün yine yoğun bir gündemle sizlerin ve aziz milletimizin huzurundayız. Geçen hafta açıklanan önemli rakamı sizlerle paylaşmak istiyorum. Yargıtay her yıl ocak ayının ilk haftasında siyasi partilere dair en güncel verileri yayınlıyor. Buna göre, Türkiye'de 168 siyasi parti arasında AK Partimiz 11 milyon 135 bin 306 üye sayısı ile zirvedeki yerini koruyor.