CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

* Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle muhabbetle selamlıyorum.

* İstanbul, bir semtini sevmeye bir ömrün kafi gelmeyeceği güzel İstanbul. Aziz İstanbul, toprağında sahabeler yatan asil İstanbul.

* Camileri ile surları ile, çeşmeleri ile, o eşsiz silueti ile muhteşem İstanbul. Türk ve İslam dünyasının cazibe merkezi olan, sevdasına gönül verdiğimiz İstanbul. Seni bugün bir kez daha sevgi ile saygı ile selamlıyorum.

* Sizlerin şahsında partimize, sevdamıza, davamıza gönül vermiş, kuruluşundan bu güne Ak Parti'mizin çatısı altında bizlerle yol yürümüş her bir kardeşime selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum.