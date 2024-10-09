CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vadedilmiş topraklar hezeyanı hezimete varacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

* Geçtiğimiz günlerde büyük bir sel felaketiyle sarsılan Bosna Hersek halkına geçmiş olsun temennilerimizi iletiyorum.

* Bosnalı kardeşlerimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yalnız bırakmayacağız.

* İhtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtırken katledilen 16 yaşındaki Yasin Börü ve arkadaşlarına yapılan canilikleri değil üzerinden 10 yıl, 100 yıl geçse bile unutamayız.

* Bir elinde silah tutarak siyaset yapılmaz. Türkiye Yüzyılı'nda şiddetle arasına mesafe koyan anlayışa elbette yer vardır ama sırtını dağa yaslayan terör siyasetine asla ve asla yer yoktur.

* Milletin faydasına olacak hiçbir konuda diyalogdan kaçınmayız. Cumhur İttifakı olarak yeni dönemde ülkemizin meselelerini mümkün olan en geniş mutabakatla çözmeyi arzu ve temenni ediyoruz.

* MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin gerek Meclisin ilk günü, gerekse dün yaptığı açıklamaları takdirle karşılıyor, Türk demokrasisi ve 85 milyonun kardeşliği adına çok kıymetli buluyoruz.

* Bölgemizin içinde bulunduğu atmosferi düşünerek daha fazla konuşmaya, uzlaşıya, diyalog zeminini genişletmeye ihtiyacımızın olduğu kanaatindeyiz.

* Netanyahu ve cinayet şebekesi ham hayaller görmekte ve çok tehlikeli bir maceraya atılmaktadır.

* (TBMM'deki kapalı oturum) Her iki bakanımız da idrak kapıları açık olanlar için fotoğrafı tüm netliğiyle ortaya koydu.

* (TBMM'deki kapalı oturum) Toplantı CHP Genel Başkanı'nın yaptığı açıklamaları esefle karşılıyoruz. Açıkçası sayın Özelden ülke güvenliğine dair meselelerde daha olgun bir tavır beklerdik. Bununla birlikte daha düne kadar bölücü örgütün Suriye uzantısı PYD ile çok iyimser cümleler kuranlara ne yaparsak yapalım bazı gerçekleri anlatamayacağızın bilincindeyiz.

* Bundan hiç şüpheniz olmasın, İsrail bir Siyonist terör örgütüdür.

* Sahne önünde ateşkesten bahsedenler, sahne arkasında İsrail'e her türlü mühimmat ve istihbarat desteğini vermeye devam ediyor. Bu ABD'de böyle, Almanya'da böyle hepsi birbirinin aynı. Al birini vur diğerine.

* Emperyalist güçlerin desteğini almış işgal ordusu karşısında direnen Filistin'in yiğit evlatlarını, toprağın üzerinde onursuzca yaşamaktansa toprağın altında şerefimle yatarım diyen bütün kahramanları saygıyla selamlıyorum.

* İlk gün vatandaşlarımızı neye karşı uyarıyorsak bugün de aynı risklere dikkat çekiyoruz. Bir yıldır olduğu gibi bugün de biz, herkes için barış, herkes için özgür Filistin diyoruz.

* İnsanlarımızın sokakta, evinde, iş yerinde hiçbir endişe duymadan hayatını güvenle sürdürebilmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız.

* Suçu önlemeden suçla ve suçlularla mücadeleye, yargılamalardan infaz ve ıslah sistemimize, nerede boşluk varsa mutlaka hal yoluna koyacağız.

* Emniyet teşkilatımız içinde zafiyet varsa neşteri vurup gidereceğiz, adalet sistemimizde tıkanıklık, yanlışlık varsa neşteri vurup çözüme kavuşturacağız.

* Belirli suçlarda infaz hükümlerinin, alınan cezanın yüzde 10'u cezaevinde geçirildikten sonra işlemeye başlaması sağlanacaktır.

* Mesela 5 suç kaydı olan birinin, diğer davalarının bitip sabıka kaydına işlenmesi beklenmeden tutuklu yargılanmasının önü açılacak.

* Tutukluluk süresi, kişinin işlediği suçlar ve alacağı cezalarla orantılı belirlenecek. Bu husus toplum vicdanını yaralayan belirli suçlar için geçerli olacak.