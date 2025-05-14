CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Terörsüz Türkiye'' mesajı: Terörün devri kapanmıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

14 Mayıs 1950 ülkemizin demokrasiye geçtiği gündür. Halkımız 'Yeter, söz milletindir' diyerek Menderes ve arkadaşlarını tek başına iktidara taşıdı.

Ülkemiz yol ile traktör ile, milletimiz hizmet ile 14 Mayıs 1950'den itibaren tanışmıştır. Her ne kadar daha sonraki yıllarda demokrasimiz darbelerle hırpalanmış olsa da milletimiz iradesine sahip çıkarak demokrasi bayrağını hep yükseltmiştir.

Rahmetli Menderes CHP yönetiminin tahriklerine rağmen 10 yıl boyunca Türkiye'ye büyük hizmetler yapmıştır.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN KENDİNİ FESHİ

Türkiye Yüzyılı'nda hedeflediğimiz noktaya ulaşmayı arzu ediyoruz. Bölücü örgütün feshi ve silahları bırakma kararını açıklaması ile Türkiye Yüzyılı'nda yeni bir safhaya geçmiş bulunmaktayız. Bu safha birliğimizi beraberliğimizi güçlendirme safhasıdır. Bu safha terör duvarını kalıcı olarak ortadan kaldırma safhasıdır.

Demokrasimizin serpilmesine engel olanlara ket vuran safhadır. Kendi vatandaşlarının iradesi ile sorunlarını çözebilme kabiliyetine sahip olduğunu dosta düşmana göstermiştir.

Milletimizin tüm fertleri acı çekmiş, terör sadece milletimizin canını yakmamış, ekonomimize de darbe vurmuştur. Bizimle aynı kulvardaki kimi ülkeler gelişmişlik liginin en üstüne çıkarken biz yolumuza döşenen mayınları temizlerken çok vakit kaybettik. Eğer 2023 ve Türkiye Yüzyılı vizyonlarlarıyla değil de eski paradigmalarla hareket etseydik bu noktaya gelemezdik.

TERÖRLE SINANDIK VE BEDEL ÖDEDİK

Devlet ve millet olarak terörle sınandık bedelini ödedik ve nihayet bu musibetten tamamen kurtulma aşamasına geldik. Bölgemizde cereyan eden her gelişme terörle hiçbir hayırlı neticeye varmanın mümkün olmadığını da ortaya koymuştur.

Terörün, şiddetin, illegalitenin devri artık kapanmıştır. Güven huzur refah içinde yaşamak ancak ve ancak milletçe birlik ve beraberliğimizi güçlendirmekle kendi yolumuzu çizmekle mümkündür.