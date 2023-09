CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TSK'ya iftira atan Tanrıkulu'na tepki: Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "108. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni"nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Pratikte takviye edilmiş olsa da kitabi bilginin katkısı bir yere kadardır. İncelikleri görev esnasında öğrenilir. İlçelerde cumhurbaşkanı adına görev yapan en yüksek devlet memuru kaymakamlardır. Sizler de iyi, başarılı, ismiyle müsemma mülki idari amir olmayı inşallah vatanımızın dört bir köşesinde vazife yaparken öğreneceksiniz. Başarılarınızla hep ailenizi gururlandırdınız, bundan sonra da devletin yüz akı olacaksınız. Şehitlerimizin emanetini şerefle taşıyacağınıza inanıyorum. Şunu lütfen hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın: Unvanlarımız ayrı olsa da hepimiz aziz milletimizin birer hizmetkarıyız. Sabah 9 gibi işe başlayıp akşam 5-6 gibi kapısını çekip çıkan kişiden yönetici olmaz."

Hepimiz aziz milletimizin birer hizmetkarıyız. Az önce Abdurrahim Karakoç'un bir dörtlüğünü bakan bey okudu. Bu ne biliyor musunuz? 'Bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya gidiyoruz' bunu böyle bileceğiz. Bizi temsilen görev yaptığınız ilçelerde sizlerden günün 24 saati, yılın 365 günü çalışacak, koşacak bir tempo ve motivasyonla işinize sarılmanızı bekliyorum. Ben Cumhurbaşkanı olarak böyle çalışıyorum. Uykum beş, bilemediniz altı saat. Gece eve gidişlerim bazen 12, bazen 1, bazen 2.

Ataların da dediği gibi, 'At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır'. Siz de öyle bir hizmet edin ki ayrıldığınız her ilçede isminiz yadigar olarak kalsın. Her zaman söylüyoruz, insanı yaşatmadan devleti yaşatamayız. İnsanı yüceltmeden devletimizin istikbalini garanti edemeyiz. Halktan, sorunlardan kopuk bir yönetici profilini biz reddediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın inşasına kimse set vuramayacaktır. Ancak ülkemizin bu kararlılığının birilerinin uykusunu kaçırdığı anlaşılıyor. Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi Mehmetçiğime nasıl hakaretler ediyor. Gereken dersi devlet olarak da yargı olarak da verme mükellefiyetimiz var. Sosyal medyada örgütlenen üç-beş şarlatanın milletimizi birbirine düşürerek ülkemizi yangın yerine çevirme çabalarını başlarına çalacağız."