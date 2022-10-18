Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeleri peş peşe verdi: 2023 yılı başvurularını bugün itibariyle başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "e-İnsan Programı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Demokrasi ve kalkınma devrimlerinin gerisinde hep önce insan anlayışı vardır. Türkiye'nin kalkınmasını sadece yollarda, köprülerde, binalarda aramak eksik bir yaklaşımdır. Asıl büyük kalkınma atılımını, eğitimiyle, sağlığıyla insan kaynağımızı geliştirmekte gösterdik. Vesayet dediğimiz anlayış sadece yönetim mekanizmalarından değil, insanımızı temel hak ve özgürlüklerden de mahrum etmenin adıdır.

Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız her bir eser işte bu eksiklikleri giderme amacı taşıyoruz. 81 ilimizdeki 85 milyon vatandaşımız tüm alanlarda belirli bir kalitenin üzerinde hayat düzenine sahiptir.

"HASTALARIMIZIN, TÜRKİYE'DE 1 NUMARA KONUMUNDA OLAN PROFESÖRLERİMİZ TARAFINDAN TEDAVİLERİ YAPILIYOR"

Sağlık hizmetlerini ilk nefesten son nefese kadar, gelişmiş ülkelerin üzerindeki standartta veriyoruz. Şu an da bu noktada hocalarımız çok başarılı operasyonlar gerçekleştiriyorlar. Amasra'daki patlamada 41 şehidimiz var. Şehitlerimizin dışında oradaki yaralılarımıza anında müdahale edip İstanbul'da tedavi altına aldık. Bu hastalarımız şu anda Türkiye'de 1 numara konumunda olan profesörlerimiz tarafından tedavileri yapılıyor. Nereden nereye geldiğimizi söyleme bakımından bunlar çok önemli.

Terörle mücadeleden sınır emniyetine, tüm alanlarda huzuru sağlayarak insanların huzur içinde yaşamasını sağladık. Güney Doğu'da belli bir saatten sonra dışarı çıkmak mümkün değildi, şimdi vatandaşlarımız gece kafeteryalarda oturabiliyor.

Göreve geldiğimizde 26 havalimanımız vardı, şimdi 58 havalimanına sahibiz. Göreve gelirken Batı'da ne varsa Doğu'da da olacak demiştik ve bunu başardık. Türkiye'de artık gelişmiş ülkeler programı içerisinde yerini aldı.

Her alanda cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamını 5'e 10'a katlayan uygulamalar saymak mümkündür.

"BU PROJELER İNSANLIĞIN EMRİNDEDİR"

Kamu personel rejiminin hükümetlerimiz döneminde değiştirmekte en çok zorlandığımız alan olduğunu itiraf etmek isterim. Yeni yönetim sistemimizi tasarlarken, doğrudan cumhurbaşkanlığına bağlı bir insan kaynakları ofisi kuralım dedik ve kurduk. İnsan kaynakları ofisimiz tarafından, uygulamaya konulan sistemlerin tamamı yerli ve milli imkanlarla oluşturulmuştur. Özellikle hemen yanı başımızdaki millet kütüphanesi dünyada müstesna olan kütüphanelerden bir tanesidir. 7 gün 24 saat hizmet veren bu kütüphanede tüm imkanları hazırladık. Dünyadan gelen liderlere de burayı gezdirdiğimizde, bu projeleri bize de verebilir misiniz? diyorlar. Seve seve veriyoruz. Bu projeler insanlığın emrindedir.

Ülkemizdeki üniversite sayısını 81 ilin tamamına yayarak artırırken bize yöneltilen eleştiriler vardı. Şimdi söylenecek söz kalmadı. Iğdır'daki bir genç üniversite için İstanbul'a Ankara'ya niye gelsin. Biz hocalarımızı Iğdır'a gönderelim dedik. Hocalarımızı seferber ettik. 76'dan 208'e çıktık. Şuan 208 üniversitemiz var. Oralarda anaokulundan ilk orta öğretime kadar hepsini güçlendirdik. İlmin adeta ulaşamadığı yer bırakmadık. Bazı üniversitelerimizde bazı kontenjanlar boş kalıyordu, yapılan düzenlemeyle böyle bir sorun kalmadı. Yüksek öğretime ulaşılabilirlikteki sorunu çözdük. Üniversitelerimizi belirli zümrelerin eriştiği bir alan olmaktan çıkardık. Şimdi tüm dikkatimizi, eğitimin kalitesini yükseltilmesine, mezun gençlerimizin istihdam alanlarının çoğaltılmasına veriyoruz. 40 bini aşkın rehber öğretmenimizle iş birliği yapıyoruz. Yapılan ölçümlere göre hazırlanan raporlar, ilgili tüm tarafların ilgili fotoğrafı görmesini sağlıyor. 1.2 milyonu aşkın öğrenci 8 bini aşkın iş veren yetenek kapısı üzerinden bir araya gelebilmektedir.

"ULUSAL STAJ PROGRAMI"

Bir diğer sorunu ulusal staj programı ile aştık. Böylece herhangi bir aracıya mahal bırakmadan, stajyer insan kaynağı talebini aldık. Son 2 yılda 160 bini aşkın gencimiz ücreti ve sigortası devlet tarafından karşılanan, kamu kurumlarında staj yapma imkanı bulmuştur. Bugüne kadar 400 bini aşkın gencimizi 5 bin iş verenle bir araya getiren bölgesel kariyer fuarları düzenledik. Artık yurtdışında eğitim gören vatandaşlarını kendine çeken bir ülke olduk. Binlerce Türk vatandaşı istihdam etmek için çağrı açan şirketler mevcut.

İnsan kaynakları alanında yaptığımız düzenlemeler, liyakat, eşitlik, her gencimizin önündeki her kapıyı açıyor. Değerli kardeşlerim, kamunun personel alımları konusunda kariyer kapısı platformunu geçtiğimiz yıl hizmete sunmuştuk. Platforma bugüne kadar 3 milyona yakın başvuru oldu. Kamudaki yükselme ve terfi işlemleri de bu platform üzerinden yapılmaya başlandı.

Uzaktan eğitim kapısını hizmete alıyoruz. Bünyesinde 30 bini aşkın eğitim materyalinin yer aldığı bu platformdan milyonlarca kamu çalışanı eğitim aldı. Faaliyete geçirdiğimiz platformların 2 yıldaki ziyaretçi adedi 400 milyonu geçmiştir.

Bu hizmetlerin ülkemize sağladığı katma değer 20 milyar lira olarak hesaplanmaktadır.

BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLIYOR

Elbette bu kadarla kalmıyoruz. Stajyer programımızdaki öğrenci sayısını 150 bine çıkartıyoruz. Özel sektörden beklentimiz, 150 bin öğrenciye benzer şartlarda staj imkanı vererek bu sayıyı 300 bine çıkartmamızı sağlamalı. El ele vereceğiz ve sıçramamızı bir anda gerçekleştireceğiz. Ulusal staj programının başvurularını bugün itibari ile açıyoruz. Ayrıca yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 40'ına gelen ücreti asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz.

E-İnsana entegre edilen blokchain teknolojisi ile her türlü bilgi koruma altındadır. İnsan kaynağımızı dünya çapında rekabet edebilecek seviyeye çıkartmak istiyoruz.

Ben hocalarımıza güveniyorum. Bu işi başaracağımıza inanıyorum. E- İnsan dijital hizmet noktasının hayırlı olacağına inanıyorum.