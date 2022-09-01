İSTANBUL 29°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Eylül 2022 Perşembe / 5 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2117
  • EURO
    18,3105
  • ALTIN
    997.921
  • BIST100
    3172.66
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • #CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaklaşık 60 yıldır sürüncemede bırakılan bu meseleyi yine biz çözdük
Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaklaşık 60 yıldır sürüncemede bırakılan bu meseleyi yine biz çözdük

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde '20.000 Öğretmen Atama Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bizden önce iktidarlar yıllarca öğretmenlik meslek kanunu üzerinden siyaset yaptı. Yaklaşık 60 yıldır sürüncemede bırakılan bu meseleyi yine biz çözdük.' ifadelerini kullandı.

1 Eylül 2022 Perşembe 12:16 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "20.000 Öğretmen Atama Töreni"ne katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

-Sevincini, heyecanınızı paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Her birinizi şimdiden ayrı ayrı tebrik ediyorum.

-Öğretmenlerimizin sayısını 1 milyon 10 bine çıkarmış oluyoruz. 750 bin öğretmeni biz atadık. Göreve geldiğimizde bu sayı 526 bin civarındaydı.

-Eğitim bütçemizi 10,3 milyar TL'den 304 Milyar TL'ye çıkardık.

-Derslik sayısını 343 binden 613 bine yükselttik. Öğretmenlerimizin haklarını güçlendirme konusunda önemli iyileştirmelere gittik.

-Bugün okullarımızda aktif olarak çalışan 1 milyonu aşkın öğretmenimizin yüzde 60'ını kadınlarımız oluşturuyor.

-Eğitim alanında ülkemizin ilerlemesine ket vuran engelleri tek tek kaldırarak, son 20 yılda çok büyük değişime imza attık.

-Bizden önce iktidarlar yıllarca öğretmenlik meslek kanunu üzerinden siyaset yaptı. Yaklaşık 60 yıldır sürüncemede bırakılan bu meseleyi yine biz çözdük.

-Bu sene yürürlüğe giren Öğretmenlik Meslek Kanunu sayesinde artık öğretmenlerimiz müstakil bir meslek kanununa kavuştular.

-Önümüzdeki dönemde de öğretmenlerimizi ekonomik ve mali açıdan desteklemeye devam edeceğiz.

-Türkiye'ye dair hiçbir projesi olmayanların yaptığı boykot çağrısı tamamen art niyetli bir girişimdir. Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım. Böyle caddelerde, sokaklarda dolaşanlar değil.

-Boykot çağrısı art niyetli bir girişim. Öğretmenlerimizin bu tür fitne girişimlerine prim vermeyeceğini biliyorum.

-Eğitim gibi, evlatlarımızı, ülkemizin geleceğini ilgilendiren bir konuyu gündelik siyasete meze yapmak, öğretmenlerimizi kışkırtmak doğru yaklaşım değildir.

  • cumhurbaşkanı erdoğan
  • Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi
  • 20000 Öğretmen Atama Töreni

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.