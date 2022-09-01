CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaklaşık 60 yıldır sürüncemede bırakılan bu meseleyi yine biz çözdük

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "20.000 Öğretmen Atama Töreni"ne katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

-Sevincini, heyecanınızı paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Her birinizi şimdiden ayrı ayrı tebrik ediyorum.

-Öğretmenlerimizin sayısını 1 milyon 10 bine çıkarmış oluyoruz. 750 bin öğretmeni biz atadık. Göreve geldiğimizde bu sayı 526 bin civarındaydı.

-Eğitim bütçemizi 10,3 milyar TL'den 304 Milyar TL'ye çıkardık.

-Derslik sayısını 343 binden 613 bine yükselttik. Öğretmenlerimizin haklarını güçlendirme konusunda önemli iyileştirmelere gittik.

-Bugün okullarımızda aktif olarak çalışan 1 milyonu aşkın öğretmenimizin yüzde 60'ını kadınlarımız oluşturuyor.

-Eğitim alanında ülkemizin ilerlemesine ket vuran engelleri tek tek kaldırarak, son 20 yılda çok büyük değişime imza attık.

-Bizden önce iktidarlar yıllarca öğretmenlik meslek kanunu üzerinden siyaset yaptı. Yaklaşık 60 yıldır sürüncemede bırakılan bu meseleyi yine biz çözdük.

-Bu sene yürürlüğe giren Öğretmenlik Meslek Kanunu sayesinde artık öğretmenlerimiz müstakil bir meslek kanununa kavuştular.

-Önümüzdeki dönemde de öğretmenlerimizi ekonomik ve mali açıdan desteklemeye devam edeceğiz.

-Türkiye'ye dair hiçbir projesi olmayanların yaptığı boykot çağrısı tamamen art niyetli bir girişimdir. Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım. Böyle caddelerde, sokaklarda dolaşanlar değil.

-Boykot çağrısı art niyetli bir girişim. Öğretmenlerimizin bu tür fitne girişimlerine prim vermeyeceğini biliyorum.

-Eğitim gibi, evlatlarımızı, ülkemizin geleceğini ilgilendiren bir konuyu gündelik siyasete meze yapmak, öğretmenlerimizi kışkırtmak doğru yaklaşım değildir.