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Politika

CANLI: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay önemli açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni”nde konuşuyor.

26 Nisan 2023 Çarşamba 19:47 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

"Cumhurbaşkanımız gece gündüz uyku bilmez, gündüz yorulmak bilmez. Çünkü aşk ile çalışır, sevda ile çalışır."

"Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattımızı bugün resmi olarak hizmete açtık. Ankara- Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren hattımız, mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacak."

"Demir yolu araçlarının en önemli parçalarından "boji" üretim fabrikasını Sivas'ta hizmete açıyoruz."

"Onların gözleri var görmezler, kulakları var duymazlar. Tabii biz bu CHP trenine takılıp giden kafayı ciddiye almıyoruz."

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