Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Büyümenin yüzde 10'u aşmasını bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulu'na hitap etti.
Büyümenin yüzde 10'u aşmasını bekliyoruz
Türkiye istihdam piyasasında oldukça iyi bir konumdadır
2021 Eylül'de istihdam salgın öncesine göre daha iyi durumda
2022 yılında istihdamın, 2021 yılına göre 1 milyon 277 bin kişi artması, işsizlik oranının ise yüzde 12'ye gerilemesi beklenmektedir
İhracatın ithalatı karşılama oranı 6.8 puan arttı
Turizmden cari dengeye olumlu katkı sürecek
Kurlarda yaşanan hareketlenme sadece faize bağlanamaz
Merkez Bankasının rezervleri de son dönemde 35 milyar doların üzerinde bir artışla 126 milyar doları aşmıştır
Para birimimiz manipülatif ataklara maruz kalmakta