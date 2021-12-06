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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Büyümenin yüzde 10'u aşmasını bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile ilgili sunum yaptı.

6 Aralık 2021 Pazartesi 12:22 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 13:17
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulu'na hitap etti.

OKTAY'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

Büyümenin yüzde 10'u aşmasını bekliyoruz

Türkiye istihdam piyasasında oldukça iyi bir konumdadır

2021 Eylül'de istihdam salgın öncesine göre daha iyi durumda

2022 yılında istihdamın, 2021 yılına göre 1 milyon 277 bin kişi artması, işsizlik oranının ise yüzde 12'ye gerilemesi beklenmektedir

İhracatın ithalatı karşılama oranı 6.8 puan arttı

Turizmden cari dengeye olumlu katkı sürecek

Kurlarda yaşanan hareketlenme sadece faize bağlanamaz

Merkez Bankasının rezervleri de son dönemde 35 milyar doların üzerinde bir artışla 126 milyar doları aşmıştır

Para birimimiz manipülatif ataklara maruz kalmakta

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