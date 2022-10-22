İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2022 Cumartesi / 27 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5827
  • EURO
    18,3652
  • ALTIN
    990.47
  • BIST100
    3934.63
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • İletişim Başkanı Altun: Tüm küresel kurumların reforma tabi tutulması gereklidir
Politika

İletişim Başkanı Altun: Tüm küresel kurumların reforma tabi tutulması gereklidir

İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı 12. Enformasyon Bakanları Konferansı'nın açılış konuşmasını gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 'İslam ve Müslümanlar ötekileştiriliyor ve nefret nesnesi haline getiriliyor. Bir barış dini olan İslam ne yazık ki sistematik nefret söylemi, dezenformasyon faaliyetleri ile ötekileştirilmek isteniyor. Ve bunun arkasında bir endüstri olduğunu net bir şekilde görüyoruz.' dedi.

22 Ekim 2022 Cumartesi 10:40 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun: Tüm küresel kurumların reforma tabi tutulması gereklidir
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı 12. Enformasyon Bakanları Konferansı'nın açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşmasından satır başları:

-İslam ve Müslümanlar ötekileştiriliyor ve nefret nesnesi haline getiriliyor. Bir barış dini olan İslam ne yazık ki sistematik nefret söylemi, dezenformasyon faaliyetleri ile ötekileştirilmek isteniyor. Ve bunun arkasında bir endüstri olduğunu net bir şekilde görüyoruz.

-Gerçeğin ideolojik saplantılara kurban edildiğini, vesayet çevrelerinin çıkarlarına göre yeniden inşa edilebildiğini görüyoruz.

-Günümüzün küresel tehditlerinden biri hiç kuşkusuz İslam düşmanlığıdır.

-Tüm küresel kurumların reforma tabi tutulması gereklidir ve İslamofobi ile mücadele noktasında bu gerekliliğin kendisin gösterdiğini görüyoruz.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.