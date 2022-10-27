Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen "Savaş Muhabirliği ve Kriz Bölgelerinde Habercilik Forumu"nda konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşmasından satır başları

-Savaşlarla dolu küresel bir çağı tecrübe diyoruz.

-Bir savaş muhabirinin yapması gereken hakkaniyetli bir şahitliktir

-Savaş ortamında yazılacak her kelimenin nasıl etkiler oluşturabileceğini görüyoruz.

-Kara propagandaya karşı koymak adına yoğun bir çaba sarf ediyoruz.

-Türkiye olarak ulusal güvenliğimizi tahkim etmek ve farklı coğrafyalardaki insani trajedileri önlemek kadar savaş ve terör propagandasıyla mücadele etmek de bizim önceliklerimiz arasındadır.

-Terör örgütleri ve terör propagandası yürütenler yalana, iftiraya ve dezenformasyona sarılıyorlar.