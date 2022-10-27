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Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Bir savaş muhabirinin yapması gereken hakkaniyetli bir şahitliktir

Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen 'Savaş Muhabirliği ve Kriz Bölgelerinde Habercilik Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Bir savaş muhabirinin yapması gereken hakkaniyetli bir şahitliktir' dedi.

27 Ekim 2022 Perşembe 10:14 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Bir savaş muhabirinin yapması gereken hakkaniyetli bir şahitliktir
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen "Savaş Muhabirliği ve Kriz Bölgelerinde Habercilik Forumu"nda konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşmasından satır başları

-Savaşlarla dolu küresel bir çağı tecrübe diyoruz.

-Bir savaş muhabirinin yapması gereken hakkaniyetli bir şahitliktir

-Savaş ortamında yazılacak her kelimenin nasıl etkiler oluşturabileceğini görüyoruz.

-Kara propagandaya karşı koymak adına yoğun bir çaba sarf ediyoruz.

-Türkiye olarak ulusal güvenliğimizi tahkim etmek ve farklı coğrafyalardaki insani trajedileri önlemek kadar savaş ve terör propagandasıyla mücadele etmek de bizim önceliklerimiz arasındadır.

-Terör örgütleri ve terör propagandası yürütenler yalana, iftiraya ve dezenformasyona sarılıyorlar.

  • Anadolu Ajansı
  • Savaş Muhabirliği ve Kriz Bölgelerinde Habercilik Forumu
  • Fahrettin Altun

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