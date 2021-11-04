Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın basın mensuplarının sorularını cevapladı.
SÖZCÜ KALIN'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;
S-400'ler taşındı iddiasıyla ilgili, "Bu haberin aslı astarı yok. Bu tarz yalan haberlerle gündem değiştirilmek isteniyor. Vatandaşlarımız da sadece resmi açıklamalara itibar etsinler" dedi.
ABD ile ortak mekanizmanın, Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda en kısa zamanda kurulacağını belirterek, "Dostları çoğaltarak bir dış politika izliyoruz" diye konuştu.
"Umarım Kongre üyeleri de Türkiye'nin önemini görürler"
"Birinci tercihimiz F-35 programı içinde bulunmaktır. F-35 sorunu çözülemiyorsa F-16'lar üzerinden telafi edilebilir. Teknik olarak çalışılması gereken konular var. Umarım Kongre üyeleri de Türkiye'nin önemini görürler."
Kalın, Suriye'ye yeni harekat olup olmayacağıyla ilgili sorulan soruya ise şu yanıtı verdi:
"Cumhurbaşkanımız hep söylüyor 'Bir gece ansızın girebiliriz'. İhtiyaç çerçevesinde bunun hesabı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılır. Sınır güvenliğimiz için TSK her zaman teyakkuz halinde."
İbrahim Kalın, Ukrayna'ya SİHA satışıyla ilgili de "Bölgede Ukrayna-Rusya gerilimini arzu etmiyoruz" dedi.