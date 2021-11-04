4 Kasım 2021 Perşembe 16:33 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 16:54

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın basın mensuplarının sorularını cevapladı.

SÖZCÜ KALIN'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;



S-400'ler taşındı iddiasıyla ilgili, "Bu haberin aslı astarı yok. Bu tarz yalan haberlerle gündem değiştirilmek isteniyor. Vatandaşlarımız da sadece resmi açıklamalara itibar etsinler" dedi.

"DOSTLARI ÇOĞALTARAK BİR DIŞ POLİTİKA İZLİYORUZ"

ABD ile ortak mekanizmanın, Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda en kısa zamanda kurulacağını belirterek, "Dostları çoğaltarak bir dış politika izliyoruz" diye konuştu.

"Umarım Kongre üyeleri de Türkiye'nin önemini görürler"

KALIN ABD İLE F-35 GÖRÜŞMELERİNE İLİŞKİN ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"Birinci tercihimiz F-35 programı içinde bulunmaktır. F-35 sorunu çözülemiyorsa F-16'lar üzerinden telafi edilebilir. Teknik olarak çalışılması gereken konular var. Umarım Kongre üyeleri de Türkiye'nin önemini görürler."

"SINIR GÜVENLİĞİMİZ İÇİN TSK HER ZAMAN TEYAKKUZ HALİNDE"

Kalın, Suriye'ye yeni harekat olup olmayacağıyla ilgili sorulan soruya ise şu yanıtı verdi:

"Cumhurbaşkanımız hep söylüyor 'Bir gece ansızın girebiliriz'. İhtiyaç çerçevesinde bunun hesabı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılır. Sınır güvenliğimiz için TSK her zaman teyakkuz halinde."

İbrahim Kalın, Ukrayna'ya SİHA satışıyla ilgili de "Bölgede Ukrayna-Rusya gerilimini arzu etmiyoruz" dedi.