Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, YAŞ kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, YAŞ kararlarını açıkladı.
#CANLI Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, YAŞ kararlarını açıklıyor https://t.co/1RdU2jAmj2 https://t.co/IiKp4LJ2Ta— Star Gazetesi ���� (@stargazete) August 4, 2022
Kalın'ın açıklamaları şöyle:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi bir sene uzatıldı.
16 general ve amiral bir üst rütbeye yükseldi.
38 general ve amiral emekliye sevk edildi.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.
Deniz ve hava kuvvetleri komutanları emekliye sevk edildiğinden Org. Atilla Gülhan Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır.