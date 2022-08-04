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Politika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, YAŞ kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yaklaşık 1 saat süren YAŞ toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, YAŞ kararlarını açıkladı. Buna göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi bir sene uzatıldı. İki kuvvet komutanı da emekli edildi.

4 Ağustos 2022 Perşembe 15:01 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, YAŞ kararlarını açıkladı.

Kalın'ın açıklamaları şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi bir sene uzatıldı.

16 general ve amiral bir üst rütbeye yükseldi.

38 general ve amiral emekliye sevk edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

Deniz ve hava kuvvetleri komutanları emekliye sevk edildiğinden Org. Atilla Gülhan Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır.

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