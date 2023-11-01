Dışişleri Bakanı Fidan: Ukrayna için ayrı Filistin için ayrı standart olamaz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın açıklamalarından satır başları;

"Gazzeliler 26 gündür acımasızca katlediliyor. Huzurun yolu iki devletli çözümden geçiyor. Ukrayna için ayrı Filistin için ayrı standart olamaz, adil bir dünya istiyorsak her zaman ilkeli ve tutarlı davranmak zorundayız. Bazı ülkelerin Gazze'deki kıyıma aleni destek vermesi ve şiddeti teşvik etmesi kabul edilemez. İsrail'in girdiği yanlış yoldan bir an önce geri dönmesi, şiddete son vermesi gerekiyor. Çözüm odaklı alternatif görüşlerin ele alınabileceği bir zemin oluşturulması gerekiyor. (Gazze'deki gelişmeler) Bölge ülkelerini etkisi altına alacak bir savaşa dönüşmesini istemiyoruz. Aktörleri kalıcı barışı teşvik etmeye çağırıyoruz

Tüm bu çabalarımızın amacı 67 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen Filistin devletinin kurulmasıdır. Türkiye olarak dostlarımızla eşgüdüm içerisinde önce ateşkes sonra da kalıcı barışın tesisi için üzerimize düşeni yapmakta kararlıyız. Garantör olarak sorumluluk almaya da hazırız. AB topluca aldığı pozisyon gereği maalesef (Gazze'de) ateşkes ifadesini duymak istemiyor. İnsani yardımlarla ilgili herhangi bir baskı uygulayıcı zemini de kabul etmiyor. Onların durduğu yer ABD ile beraber İsrail'in yürüttüğü askeri harekatın yine İsrail'in takdir edeceği ölçüde devam etmesi. Doğu ve Batı'da insanlık vicdanının protestolarla buna başkaldırdığını görüyoruz. Bundan sonra kalıcı bir barış için ne yapılabilir buna yoğunlaşmak gerekiyor.

Burada, hem İsrail devletinin hem batılı toplumların şu gerçeği kabul etmesi gerekiyor, Filistinlileri de tatmin edecek bir çözümün ortaya konması ve bölge ülkelerinin de bunda sorumluluk alması yolunda bir çözümü kabul etmesi gerekiyor. Bölgemizde biz istikrarı, ekonomik kalkınmayı, refahı ararken sürekli kendini tekrar eden bir şiddet sarmalı içerisinde bulunmak görmek istediğimiz bir stratejik denge değil."